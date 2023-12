Veja como votaram os parlamentares do Pará na aprovação da reforma tributária na Câmara

Na noite desta sexta-feira (15), a Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição (PEC) 45/19, a reforma tributária. Houve apenas uma abstenção na votação do segundo turno. Veja mais abaixo como votaram os deputados federais do Pará.

No primeiro turno, o placar foi de 371 a 121. Já no segundo turno, a proposta foi aprovada por 356 a 118. Para uma PEC ser aprovada, são necessários dois turnos de votação. A aprovação depende dos votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 parlamentares.

Os deputados do Pará praticamente repetiram os votos nos dois turnos. Apenas dois votaram contra a PEC, o deputado Delegado Caveira (PLPA) e o deputado Joaquim Passarinho, também do PL. Os dois são partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e principal da oposição ao governo Lula.

Veja como votaram os deputados do Pará na votação da reforma em 2º turno

Delegado Caveira (PLPA) – Não

Dilvanda Faro (PTPA) – Sim

Dra. Alessandra H. (MDBPA) - Sim

Elcione Barbalho (MDBPA) – Sim

Hélio LeiteUnião (BrasilPA) – Sim

Henderson Pinto (MDBPA) – Sim

Joaquim Passarinho (PLPA) – Não

José Priante (MDBPA) – Sim

Júnior Ferrari (PSDPA) – voto não apareceu no painel da

Keniston Braga (MDBPA) – Sim

Olival Marques (MDBPA) – Sim

Raimundo Santos (PSDPA) – Sim

Renilce Nicodemos (MDBPA) – Sim