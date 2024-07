Veja as principais gafes que têm feito a candidatura de Biden ser questionada

O presidente norte-americano Joe Biden, de 81 anos, tem sido cada vez mais pressionado para reconsiderar sua candidatura à reeleição em 2024 devido a várias gafes recentes. Os “tropeços” têm gerado críticas de adversários políticos e até mesmo de membros do seu próprio partido.

Eleito em 2020 pelo Partido Democrata, Biden tem como principal adversário o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano. Os “lapsos de memórias” do democrata têm repercutido mundialmente e ganharam até memes na internet. As eleições nos Estados Unidos (EUA) estão marcadas para novembro.

Listamos 5 gafes de Biden ao longo deste ano, veja:

1. “Presidente Putin”

Em reunião com a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Washington, no início deste mês de julho, Biden apresentou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como “Presidente Putin”, nome do presidente da Rússia e, justamente, o principal inimigo político de Zelensky. A Ucrânia está em guerra contra a Rússia desde que foi invadida pelos russos, em 2022.

"Senhoras e senhores, presidente Putin", disse Biden, que depois se corrigiu: "Ele vai derrotar o presidente Putin... Presidente Zelensky... você é muito melhor".

2. “Vice-presidente Trump”

Poucas horas após chamar Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, de Vladimir Putin, presidente da Rússia, Biden voltou a trocar nomes, desta vez, chamando a sua vice Kamala Harris de Donald Trump, seu principal adversário. A gafe aconteceu durante uma coletiva de imprensa, na última quinta-feira (11).

Na ocasião, Biden estava sendo indagado por jornalistas sobre a pressão interna dentro de seu partido, o Democrata, para que desista da candidatura. Ele também respondia sobre a sua visão se Kamala Harris poderia enfrentar Trump, caso fosse escolhida para substituí-lo.

“Eu não teria escolhido vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que ela não fosse qualificada (sic) para ser presidente”, afirmou.

3. “Mitterrand da Alemanha”

No início deste ano, Joe Biden chamou Emmanuel de Macron, atual presidente da França, pelo nome de um ex-presidente francês, François Mitterrand, que morreu em 1996. A declaração foi feita durante um evento de campanha em Las Vegas no dia 4 de fevereiro. A declaração de Biden foi corrigida na transcrição publicada pela Casa Branca.

Na ocasião, o presidente dos EUA relatou uma reunião com líderes do G7 em junho de 2021. Biden afirmou que o país estava "de volta" ao cenário internacional após um período de isolamento durante o governo do republicano Donald Trump. Ele mencionou que seu comentário recebeu uma resposta do "Mitterrand da Alemanha" — quando na verdade se referia a Macron da França.

“E Mitterrand [Macron] da Alemanha - quero dizer, da França, olhou para mim e disse: ‘você sabe, o que - por que - há quanto tempo você volta?’.

4. Merkel e Kohl

Em outra gafe, o presidente dos Estados Unidos confundiu a ex-chanceler alemã Angela Merkel com seu antecessor Helmut Kohl, falecido em 2017. O deslize ocorreu pouco tempo após confusão de nomes dos líderes franceses, Mitterrand e Macron.

Em uma recepção em Nova York, que arrecadou fundos para sua candidatura à reeleição, Biden mencionou erroneamente uma conversa que teve com Merkel em 2012, como tendo ocorrido com Kohl.

“Então Helmut Kohl [Merkel], da Alemanha, disse: 'O que o senhor diria, sr. presidente, se pegasse o London Times amanhã de manhã e soubesse que mil pessoas haviam arrombado as portas do Parlamento britânico e matado algumas pelo caminho'", disse o mandatário de 81 anos.

5. “O presidente do México, Sisi”

No início do ano, Biden rebateu um relatório do promotor especial Robert Hur. No documento, que inocentou o presidente em caso de documentos confidenciais do governo que ele teria levado para casa, Robert Hur diz que Biden tem problemas de memória e que teria esquecido até mesmo a data em que seu filho, Beau Biden, morreu.

“Ele (o promotor especial) falou que eu não lembrava que ano meu filho morreu. Como ele ousa dizer isso? Eu me lembro todos os dias de quando ele morreu. Todos os dias de memória fazemos uma cerimônia e eu me lembro de quando ele morreu”, disse, contrariado, Biden durante uma coletiva de imprensa.

Quando o presidente dos EUA permitiu que fizessem perguntas, diversos jornalistas questionaram Biden a respeito de sua memória. Ele respondeu que a memória dele está bem, e que ele não precisa das recomendações do promotor especial. “Ele não sabe o que ele está falando”, afirmou Biden.

Contudo, após reafirmar que que sua memória está bem, pouco depois Joe Biden falou sobre as negociações de paz entre Israel e o grupo terrorista Hamas e, ao citar o presidente do Egito, o general Sisi, ele se confundiu e falou “o presidente do México, Sisi”.

Sob pressão, Biden reafirma candidatura

Na última quinta-feira (11/07), Biden afirmou que permanecerá firme em sua candidatura à reeleição, apesar das críticas e da pressão para que desista. Em uma entrevista coletiva, Biden destacou suas realizações no cargo e enfatizou a importância de continuar seu trabalho.

Biden também abordou as críticas diretamente, afirmando que “erros acontecem”. O presidente afirmou ainda que “isso não diminui a determinação em seguir adiante e fazer o que é certo para o povo americano”. Ele concluiu dizendo: “estou pronto para continuar essa luta”.