Veja a programação da visita presidente Jair Bolsonaro ao Pará, na sexta (18)

O presidente Jair Bolsonaro desembarca no Estado do Pará, na próxima sexta-feira (18), para cumprir agenda em três municípios: Marabá, Novo Repartimento e Belém. A programação da viagem presidencial ao Sudeste Paraense já foi divulgada pelo Planalto. Às 12h, Bolsonaro participa, em Marabá, da cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural. Em seguida, às 15h, em Novo Repartimento, ele participa da cerimônia de liberação da pavimentação de 102 km da Rodovia Transamazônica (BR-230/PA) e assinatura da ordem de serviço para início das obras da ponte sobre o rio Xingu.

A visita do presidente à região tem mobilizado empresários, produtores rurais e outros representantes da sociedade local. O produtor rural Luciano Guedes observa que ela será breve, mas importante. "De qualquer forma, estamos deslocando lideranças políticas, empresariais, trabalhadores, para Marabá, para fazer uma recepção ao presidente, logico que de lideranças, porque não dá pra ir toda a população, para receber e dizer a importância que têm a presença dele na nossa região", ressalta.

Segundo ele, à princípio, o grupo não tem agenda marcada com o presidente. "Há o pedido de ter agenda para levar os pleitos, principalmente de logística e infraestrutura, falar da importância que tem a Ferrovia Paraense, que sai de Santana do Araguaia, até o porto de Barcarena. São diversos pleitos de logística, reformas das estradas, a própria implementação do programa de regularização fundiária", ressalta.

As informações divulgadas pela Presidência sobre a agenda do presidente na Região Sudeste confirma a notícia publicada no início dessa semana, pelo grupo Liberal, com base na programação enviada aos parlamentares que devem acompanhar a comitiva. Ainda pela programação, está prevista uma visita à capital, Belém, no mesmo dia, mas pela parte da noite. Na cidade, Jair Bolsonaro deve participar um evento religioso em homenagem aos 110 anos da Igreja Assembleia de Deus. A agenda na capital paraense, no entanto, ainda não foi divulgada pelo Planalto.