Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vamos esperar Kassab dar 'fumacinha branca' para definir candidato do PSD, diz Caiado

Kassab deve liderar um conselho com integrantes da executiva do partido para analisar qual projeto tem mais condições de prosperar.

Estadão Conteúdo
fonte

(Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os três pré-candidatos à Presidência pelo PSD - Eduardo Leite, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado - sinalizaram nesta quarta-feira, 28, que a escolha do nome que vai representar o partido nas urnas em outubro não será feita a partir de uma eleição interna ou de pesquisas eleitorais. A escolha passará sobretudo pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que também é atual secretário de Governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Vamos esperar Kassab dar fumacinha branca para definir candidato do PSD", disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que anunciou sua filiação ao PSD na última terça-feira, 27, pegando de surpresa até mesmo aliados próximos. Até então, o governador era pré-candidato à Presidência pelo União Brasil.

Leite, governador do Rio Grande do Sul em segundo mandato, confirmou que não haverá prévias partidárias, como as que ele disputou em sua antiga legenda, o PSDB, nem mesmo pesquisas internas para balizar a decisão.

"Não vai ser observada pesquisa eleitoral para definir qual será o critério adotado pelo partido para a escolha do candidato. Eu acho que o que conta é o diálogo dentro do partido", defendeu Leite. "O partido tem várias lideranças muito experimentadas na política que vão ajudar a conduzir esse processo (de escolha). O presidente Kassab lidera essas discussões internamente e não há nenhum critério objetivamente definido. Vai ser pela capacidade de entendimento político daquilo que possa ser mais exitoso."

Em entrevista, após participar de um painel de evento do Banco UBS Global em São Paulo, Leite afirmou que Kassab vai liderar um conselho com integrantes da executiva do partido para analisar qual projeto tem mais condições de prosperar. O indicado terá o apoio dos demais para concorrer.

Sobre as diferenças regionais do PSD, que tem convivendo ao mesmo tempo alas lulistas e bolsonaristas, os três pré-candidatos afirmaram que Kassab deu total liberdade para o escolhido costurar suas próprias composições nos Estados, mesmo em cenários nos quais o partido estará aliado a outro campo.

"Por exemplo: se, na Bahia, o PSD for com o PT, nós iremos para o palanque do ACM Neto (União). No Ceará, se o PSD for para outro caminho, nós iremos para o nosso candidato. (Kassab nos deu) total liberdade de ação, sem dificuldade nenhuma", afirmou Caiado.

O governador goiano disse que não houve cizânia na centro-direita e que o grupo estará unido no segundo turno das eleições presidenciais. Caiado contou que esteve com o senador Flávio Bolsonaro (PL), também pré-candidato à Presidência, há cerca de uma semana e que o próprio senador defendeu um número maior de pré-candidatos no primeiro.

"Candidatura única no primeiro turno é o que o Lula quer", afirmou Caiado. "Todos se mostraram simpáticos a essa estratégia. O coordenador da campanha dele (Flávio Bolsonaro), (senador) Rogério Marinho (PL-RN), participou por vídeo (da reunião) e também reforçou esse entendimento. Então, não há nenhuma cizânia, nenhum desentendimento em relação a essa postura da centro-direita. Não existe um contra o outro. No segundo turno, todos nós estaremos com aquele que atravessar o primeiro turno. Isso é óbvio, não há desencontro."

Caiado também afirmou não ter ainda um segundo plano definido, caso não seja o escolhido de Kassab para o pleito. "Se eu quisesse pleitear o Senado, eu não estaria nessa luta aqui. Eu sou pré-candidato à Presidência. Vamos deixar o processo acontecer", disse, durante coletiva após o evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026/Presidência/Eduardo Leite/Ratinho Jr./Ronaldo Caiado
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Três prefeitos e 15 servidores no RN são alvos da PF por rombo de R$ 13 mi na Saúde

28.01.26 18h38

ELEIÇÕES 2026

Vamos esperar Kassab dar 'fumacinha branca' para definir candidato do PSD, diz Caiado

Kassab deve liderar um conselho com integrantes da executiva do partido para analisar qual projeto tem mais condições de prosperar.

28.01.26 17h08

POLÍTICA

Motta prevê debate da PEC da Segurança após o carnaval e anuncia votação da MP do Gás

No governo, a PEC da Segurança Pública é tratada como prioridade em ano eleitoral.

28.01.26 16h48

DECISÃO

Exército autoriza Mauro Cid a passar para reserva remunerada

O militar foi condenado a dois anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista.

28.01.26 15h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda