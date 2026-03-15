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Quatro famílias recebem casas reconstruídas após vendaval que destruiu moradias em Mosqueiro

Imóveis foram entregues neste domingo (15) após investimento federal superior a R$ 1 milhão; outras três casas devem ser concluídas até maio, quase um ano depois do temporal que atingiu o bairro do Maracajá

O Liberal
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Novas moradias irão beenficiar moradores da Ilha de Mosqueiro (Crédito: Lucas Lima)

Quatro famílias voltaram a ter um teto seguro após perderem suas casas durante um vendaval que atingiu o bairro do Maracajá, na ilha de Mosqueiro, em maio de 2025. As novas moradias foram entregues neste domingo (15) pelo ministro das Cidades, Jader Filho.

As residências fazem parte de um conjunto de sete casas que precisaram ser reconstruídas depois que foram consideradas impróprias para moradia em vistorias técnicas realizadas após o temporal. O investimento para as obras ultrapassa R$ 1 milhão e foi viabilizado pelo governo federal por meio da Defesa Civil Nacional, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. As três unidades restantes devem ser concluídas e entregues até maio deste ano.

As casas seguem um padrão simples, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Apesar da nova construção, o projeto buscou manter características das residências anteriores, incorporando também preferências apontadas pelos moradores.

Entre os beneficiados está a aposentada Maria Raimunda Trindade, de 71 anos. A casa onde ela morava foi condenada após o vendaval e precisou ser demolida. Agora, com as chaves da nova residência em mãos, ela comemorou a entrega. “Estou muito feliz de ganhar esse presentão. Nunca vou esquecer. Só tenho a agradecer”, afirmou.

Segundo Jader Filho, a entrega representa o cumprimento de um compromisso assumido pelo governo federal logo após o desastre. “Na época estivemos aqui, conversamos com as famílias e garantimos que quem perdeu a casa teria o imóvel reconstruído. Hoje estamos cumprindo esse compromisso”, disse o ministro.

Vendaval deixou rastro de destruição

O episódio que motivou a reconstrução das casas ocorreu em 4 de maio de 2025, quando um temporal acompanhado de fortes rajadas de vento atingiu a ilha de Mosqueiro. No bairro do Maracajá, o fenômeno provocou destelhamento de residências, queda de árvores e danos a diversas estruturas.

Levantamentos realizados pelas defesas civis municipal e estadual apontaram que cerca de 40 imóveis foram afetados, atingindo mais de 150 pessoas. Parte das casas sofreu danos estruturais graves e acabou interditada após avaliação técnica.

Três dias depois do vendaval, Jader Filho esteve no local para acompanhar a situação e anunciou que o governo federal apoiaria a reconstrução das moradias condenadas. Na ocasião, equipes da Defesa Civil Nacional também participaram da vistoria.

Além das obras de reconstrução, moradores receberam apoio emergencial com cestas de alimentos, kits de higiene e cheques do programa habitacional “Sua Casa”, distribuídos pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Pará.

Visita a conjunto habitacional

Durante a agenda em Mosqueiro neste domingo, o ministro também vistoriou as obras do Residencial Viver Mosqueiro, empreendimento habitacional que está em fase final de construção na ilha.

O projeto prevê a construção de mil casas térreas. A expectativa é que 441 unidades sejam entregues até o início de abril. O investimento para concluir o conjunto habitacional é de R$ 110,7 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial.

De acordo com o ministro, a visita teve como objetivo verificar o andamento da obra e cobrar rapidez na etapa final. “As famílias já selecionadas pela prefeitura aguardam para se mudar. Restam apenas as ligações de saneamento e o paisagismo para a entrega das primeiras casas”, afirmou. A previsão é que as demais unidades sejam concluídas até julho.

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