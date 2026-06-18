Uso de recursos do Fundef deve ser fiscalizado após liberação do STF, diz especialista

A liberação de cerca de R$ 3,7 bilhões em precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) reacendeu o debate sobre a correta aplicação dos recursos destinados à educação. Embora a decisão represente uma importante vitória para estados que aguardavam há anos o pagamento dos valores devidos pela União, especialistas alertam que a chegada do dinheiro aos cofres estaduais exige fiscalização rigorosa, transparência e controle para garantir que os recursos sejam efetivamente investidos na educação pública e na valorização dos profissionais do magistério.

A autorização foi assinada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, e beneficia os estados do Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pará. No caso paraense, entretanto, a Corte determinou a apresentação de informações complementares antes da efetiva transferência dos valores.

Os recursos decorrem de decisões judiciais que reconheceram falhas no cálculo do valor mínimo anual por aluno durante a vigência do Fundef, posteriormente substituído pelo Fundeb. O entendimento consolidado pelo STF foi de que a União repassou montantes inferiores aos devidos a determinados estados, gerando o direito à recomposição financeira por meio de precatórios.

Impacto

Para o advogado tributarista Bruno Medeiros Durão, especialista em precatórios, a decisão representa um passo importante para transformar uma disputa judicial de longa duração em investimentos concretos na educação pública.

“Esses valores não surgem de uma liberalidade da União, mas de uma obrigação reconhecida judicialmente. O que o STF faz agora é permitir que recursos que estavam vinculados a decisões já consolidadas cheguem aos estados e possam ser direcionados à finalidade correta: a educação pública e a valorização dos profissionais do magistério”, afirma.

Segundo Durão, o caso também evidencia a relevância dos precatórios como mecanismo de cumprimento de decisões judiciais contra o poder público.

“O precatório é a forma pela qual uma dívida judicial definitiva do poder público é organizada para pagamento. No caso do Fundef, estamos falando de valores que deveriam ter chegado à educação lá atrás e que, por falhas no cálculo dos repasses, só agora estão sendo recompostos. Por isso, a liberação tem impacto financeiro, jurídico e social”, explica.

Fiscalização

O especialista ressalta, contudo, que a principal preocupação passa a ser a fiscalização da destinação dos recursos.

“Recursos de precatórios do Fundef têm natureza vinculada à educação. Isso exige transparência, prestação de contas e fiscalização para evitar desvios de finalidade ou uso inadequado”, destaca.

A discussão sobre a utilização desses recursos é considerada sensível porque os valores devem ser direcionados a políticas públicas educacionais e à valorização dos profissionais do magistério. Em diferentes ocasiões, órgãos de controle acompanharam a aplicação de precatórios do Fundef para assegurar que os recursos fossem empregados na manutenção e no desenvolvimento da educação básica.

Na avaliação de Durão, a entrada dos recursos nos cofres estaduais pode impulsionar investimentos em infraestrutura escolar, qualificação dos serviços educacionais e reconhecimento dos profissionais da área, desde que sejam observados os critérios legais.

“Quando um recurso dessa dimensão chega ao caixa dos estados, ele pode representar reforço importante para a rede pública de ensino. Mas não basta receber. É preciso planejar, executar e comprovar a correta aplicação. A sociedade, os profissionais da educação e os órgãos de controle precisam acompanhar esse processo”, afirma.

As liberações autorizadas pelo STF abrangem as Ações Cíveis Originárias (ACOs) 683, do Ceará; 648, da Bahia; 658, de Pernambuco; 669, de Sergipe; 701, de Alagoas; e 700, do Rio Grande do Norte. O Pará também figura entre os estados contemplados, mas ainda depende do envio de informações adicionais para a conclusão do procedimento.

Para o especialista, o caso serve de alerta aos gestores públicos sobre a necessidade de planejamento e gestão técnica dos recursos provenientes de decisões judiciais.

“Precatórios de grande volume não podem ser tratados apenas como entrada extraordinária de receita. Eles exigem análise jurídica, planejamento orçamentário e controle sobre a finalidade do gasto. No caso do Fundef, qualquer desvio pode gerar questionamentos dos tribunais de contas, do Ministério Público e dos próprios beneficiários da política pública”, conclui Bruno Durão.