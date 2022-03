Uso de máscaras em locais fechado deixa de ser obrigatório em Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo, anunciou, nesta sexta-feira (18), que o uso de máscaras em ambientes fechados não será mais obrigatório na cidade. Após a reunião com a equipe no Paço Municipal, ele informou que o novo decreto será divulgado ainda hoje.

Apesar da medida de flexibilização, permanece mantida a obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção nos transportes coletivos e em estabelecimentos de saúde, como hospitais, postos e clínicas. As escolas municipais e particulares devem seguir o novo decreto e tornar facultativo o uso por parte dos estudantes e professores. No entanto, para as escolas da rede estadual permanece o decreto do Piratini, que dispensa o uso de máscara apenas ao ar livre.

A nova decisão foi tomada uma semana após a prefeitura flexibilizar o uso do equipamento de proteção em locais abertos. Foram avaliados o cenário atual da pandemia, levando em consideração os números de casos, internações hospitalares e a cobertura vacinal da população.

Melo também destacou a importância da vacinação e ressaltou que "a pandemia ainda não terminou".

“A gente quer recomendar à população que continue se vacinando e se cuidando. Só foi possível essa decisão com muita responsabilidade, muita vacinação”, disse o prefeito.

O diretor da Vigilância em Saúde da Capital, Fernando Ritter, pontuou que a exigência de máscara continua para o transporte público e privado.

“Transporte coletivo tem uma aglomeração muito grande. Quando chove se fecham as janelas, fica com maior risco de contágio”, justificou Ritter.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)