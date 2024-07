Ursula Vidal pode ser vice na chapa de Igor Normando à prefeitura de Belém

A jornalista e ex-secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, confirmou para o Grupo Liberal, na noite desta segunda-feira (15.07), a escolha do nome dela pelo União Brasil para vice-prefeitura de Belém, na chapa do pré-candidato a prefeito, Igor Normando (MDB). Mas, também afirmou que, apesar da indicação do partido, a decisão final vai caber ao governador Helder Barbalho, líder do bloco político que sustenta a candidatura de Normando.

"O lançamento da minha pré-candidatura à vice-prefeita na chapa capitaneada pelo MDB foi uma iniciativa do União Brasil, partido que divide com o MDB e o PT grandes responsabilidades no governo Lula e que tem a terceira maior bancada no congresso nacional. Estou à disposição para esse desafio", disse ao Grupo Liberal.

Ursula deixou a Secretaria Estadual de Cultura (Secult), em 4 de junho passado, em decreto assinado pelo governador Helder Barbalho, que na mesma edição do Diário Oficial do Estado (DOE), a nomeou para o cargo de assessora especial II, na gestão estadual. Mas, nesta segunda-feira, as redes sociais informaram a pré-candidatura dela à vice de Normando, e, procurada pelo Grupo Liberal, ela ratificou a notícia, com otimismo, mas ponderou que quem vai bater o martelo é o governador Helder Barbalho.

Decisão final

"Já disputei uma eleição municipal, em 2016, e acumulei, de lá para cá, experiência como gestora, à frente da secretaria de cultura do estado, o que me coloca em condições de contribuir para o debate da cidade e para o redesenho de nossa política pública municipal. No entanto,a decisão final será do governador Helder,que tem a liderança sobre o bloco político que sustenta a candidatura de Igor Normando. Tenho todo o interesse em caminhar nessa direção", frisou Ursula.

No sábado (13.07), o partido União Brasil promoveu um evento político para anunciar o apoio oficial da legenda à pré-campanha de Igor Normando para a prefeitura de Belém. O encontro ocorreu numa casa de shows, no bairro do Reduto, em Belém, e reuniu cerca de 7 mil pessoas. Além de Igor Normando, participaram o ministro do Turismo, Celso Sabino, a então assessora do governo estadual do Pará, Ursula Vidal, e alguns pré-candidatos do União Brasil.

No evento, Igor Normando falou sobre a importância do trabalho em equipe e destacou o nome de Ursula Vidal: “Agradeço a presença de todas as mulheres guerreiras, especialmente à Ursula, que faz um trabalho excelente no governo estadual e está me apoiando nesta pré-campanha".

"Nada na vida se constrói sozinho, e precisamos nos unir para realizar este grande projeto. Chegou a hora de olhar para a juventude, para as mães solo, para a saúde, para o turismo e para o meio ambiente. Belém precisa andar no mesmo ritmo do Pará”, disse o pré-candidato.