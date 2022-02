União Brasil: fusão transformou DEM e PSL no maior partido do país, avaliam deputados do Pará

Os deputados federais Hélio Leite (DEM) e Celso Sabino (PSL), além da deputada estadual Dra Heloisa (DEM), avaliaram como positiva a criação do União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL, aprovada por unanimidade nesta terça-feira (08) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dois grupos políticos agora detêm a maior bancada na Câmara Federal e, juntos, de acordo com os parlamentares, formam o maior partido do país, sob a batuta de dois importantes nomes políticos: Luciano Bivar, do PSL, e ACM Neto, do DEM.

Para o deputado federal Celso Sabino, o União Brasil nasce com a força de dois partidos grandes e com excelentes quadros no âmbito nacional, que, segundo ele, têm na sua certidão de nascimento as características de buscar a redução da desigualdade social, redução da pobreza, a busca pelas reformas necessárias para a nação brasileira, como a reforma tributária e a reforma política.

“Sem dúvida nenhuma, o maior partido do Brasil hoje tem tudo pra agregar defensores de centro-direita, que anseia pelo desenvolvimento, pela geração de emprego e renda no nosso país, que é o melhor programa social que nós podemos defender, o emprego e renda, unindo pessoas nos quatro cantos da nação brasileira. Assim também acontecerá no Estado do Pará, unindo pessoas de bem, pessoas que querem o melhor pro Brasil e para o Pará em todas as suas regiões. Nós estamos juntos construindo um grande país e uma agremiação partidária. As decisões estão sendo colegiadas com muito diálogo e assim está sendo feito em todos os estados da federação”, declarou Sabino.

Pelo DEM, o deputado federal Hélio Leite também acredita que a fusão transformou os partidos no maior grupo político brasileiro, e disse que vem sendo construída uma nova formatação do partido, um novo estatuto, para que seja eleita uma grande bancada federal nas próximas eleições.

“Na nossa visão, a União torna-se o maior partido do Brasil, com 81 deputados federais, 7 senadores e 5 governadores. Estamos criando diretórios em todos os estados do Brasil e lançando candidatos a senador, a governador e vice-governador do Estado, a deputados federais e estaduais. Nesse novo formato, vamos apoiar quem prestigia e tem a agenda pautada aos interesses sociais iguais aos do partido”, ressaltou.

Divisões estaduais

Sobre a presidência dos diretórios estaduais, Hélio Leite, atual presidente do DEM no Pará – bem como Celso Sabino é presidente do PSL no Estado – afirmou que ainda neste mês de fevereiro será feita reunião para a composição dos sete membros do partido no Pará. “Celso Sabino pode ser presidente, eu, vamos ver. Esse será um lugar para adesão de prefeitos dos partidos também para aumentarmos a capilaridade política do grupo no Estado”, finalizou Hélio Leite.

Para a deputada estadual Dra Heloisa, a fusão é positiva, já que ambos partidos unem esforços agora para serem o maior partido do Brasil, fortalecendo uma nova política. “Vejo com bons olhos, e fui convidada para ser presidente do União Brasil Mulher estadual. Assumindo a pasta da mulher, vou poder colaborar com a minha experiência como deputada, isso colabora nessa missão de continuar trabalhando nas causas femininas”, disse a parlamentar, lembrando que o momento ainda é de celebrar a homologação do partido pelo TSE, e que ainda não há reunião marcada para oficialização dos líderes do partido no Pará. “Devemos começar a reunir na próxima semana”, antecipa.

Também foram procurados para comentar o assunto os deputados Hilton Aguiar (DEM), que não retornou ainda à solicitação, e Nilton das Neves (PSL), que preferiu não se pronunciar sobre o assunto.