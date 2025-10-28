União Brasil e PP perdem dois deputados do Paraná após criação de federação

A federação entre o União Brasil e o Progressistas (PP) perdeu dois deputados federais do Paraná logo após a formalização da união. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, está deixando o PP para se filiar ao Republicanos, enquanto o deputado Felipe Francischini sai do União Brasil e se junta ao Podemos.

Com as mudanças, os dois parlamentares assumem papéis de destaque nas novas legendas. Lupion será presidente estadual do Republicanos no Paraná.

A filiação de Lupion contou com cerimônia que teve a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Já Francischini também deve ocupar posição de liderança dentro do Podemos.

"Estamos fortalecendo o Podemos no Paraná, com foco em ampliar alianças e preparar uma estrutura sólida para as próximas eleições", afirmou Francischini em nota à imprensa.

Antes de anunciar a nova filiação, o deputado disse deixar o União Brasil com "sensação de missão cumprida".

Oficializada há dois meses, a federação entre União Brasil e PP, batizada de União Progressista, já enfrenta divergências internas.

Por causa das regras eleitorais que só permitem mudanças de partido em períodos específicos (a chamada janela partidária), a mãe de Francischini, Luciane Bonatto, será oficialmente registrada como presidente do partido no Estado, enquanto o deputado cuidará das negociações políticas.

No caso dele, a filiação ao novo partido só vai ser formalizada em março, quando a janela partidária estiver aberta.

Pouco antes da oficialização da federação entre os partidos, alguns parlamentares trocaram de sigla. O União Brasil, por exemplo, perdeu 20 deputados e agora conta com 59 integrantes.

Como mostrou o Estadão, um dos fatores que contribuiu para as saídas foi a pré-candidatura do senador Sérgio Moro (União Brasil) ao governo do Paraná, que provocou uma debandada de prefeitos do PP no estado.