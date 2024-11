‘Um cara fantástico’: Bolsonaro elogia ex-ministro de Lula e Dilma

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na última quarta (6/11) que gostaria de contar com Aldo Rebelo (MDB), ex-ministro de Lula e Dilma, como um “ministro da Amazônia” e que o considera um ‘cara fantástico’. A declaração ocorreu durante uma entrevista à rádio AuriVerde Brasil, do município de Bauru (SP). Bolsonaro comentou sobre as alianças que o PL (Partido Liberal) firmou com partidos do chamado “centrão”. Ele disse que isso foi uma forma de poder de colocar a esquerda. Atualmente, Aldo Rebelo é articulista do Grupo Liberal.

A menção de Bolsonaro a Rebelo foi de “um deputado que foi do PCdoB, relator do Código Florestal e saiu do partido”. Aldo Rebelo, filiado ao PCdoB, foi o relator do Código Florestal na Câmara em 2012, onde foi parlamentar por seis mandatos consecutivos, entre 1991 e 2015. Nesse período, o ex-deputado presidiu a Casa de 2005 a 2007. Ele deixou a legenda de esquerda em 2017.

Para o ex-mandatário do país, “seria um sonho” ter Rebelo como “ministro da Amazônia”, se Rebelo aceitasse o convite. "Um cara fantástico, em todos os aspectos, que viajou para a Amazônia agora, deu um recado para o Brasil que quer a nossa Amazônia", afirmou.

Durante os mandatos de Lula e Dilma, Aldo Rebelo foi ministro de Esportes, Ciência e Tecnologia e Defesa e Coordenação Política. Em 2024, o político se aproximou de Bolsonaro e de lideranças da direita. Isso lhe rendeu um cargo de secretário de Relações Internacionais na gestão Ricardo Nunes (MDB) na Prefeitura de São Paulo.

Segundo Bolsonaro, há pessoas boas em outras legendas. "Tem gente boa em outros partidos por aí, não só no meu. Dificil achar dentro do PT, PCdoB, PSOL. É difícil achar. Acho que dificilmente tem alguém lá", disse.