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UFPA concede título de Doutor Honoris Causa ao ministro Flávio Dino em solenidade marcada para junho

Aprovada pelo Conselho Universitário, a mais alta honraria acadêmica da instituição reconhece a trajetória do ministro do STF na defesa de direitos

O Liberal
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Ministro tem trajetória reconhecida pela UFPA (Foto: Victor Piemonte/STF)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) concederá o título de Doutor Honoris Causa ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de Castro e Costa. A decisão foi aprovada pelo Conselho Universitário da instituição e a cerimônia de outorga está agendada para o dia 19 de junho, às 9h, no Centro de Eventos Benedito Nunes, no Campus Universitário, em Belém. A proposta partiu do Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento na Amazônia, vinculado ao Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. 

O parecer aprovado pelo Conselho ressalta a atuação de Dino nos três Poderes da República, com destaque para a defesa do Estado Democrático de Direito, o fortalecimento das instituições públicas e o engajamento em questões ambientais e fundiárias de relevância para a região amazônica.

Dino é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e acumula uma carreira extensa e diversificada. Foi juiz federal por 12 anos e presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Ocupou ainda os cargos de secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deputado federal, governador do Maranhão por dois mandatos consecutivos, senador da República e ministro da Justiça e Segurança Pública, antes de ser indicado ao STF.

Reconhecimentos

O reconhecimento da UFPA soma-se a honrarias anteriores concedidas pela UFMA e pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Na UFPE, em maio de 2025, Dino proferiu a aula magna do semestre letivo 2025.1, com o tema "O impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho", na ocasião em que também recebeu o título da mesma instituição onde cursou o mestrado em Direito Público.

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