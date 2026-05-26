PL confirma novos nomes para comunicação de campanha de Flávio Bolsonaro

O PL anunciou mudanças na área de comunicação da pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta segunda-feira, 25, e confirmou os nomes do publicitário Eduardo Fischer e do marqueteiro Alexandre Oltramari na equipe.

Como mostrou o Estadão, Fischer entrou para a comunicação da pré-campanha após a saída de Marcello Lopes, o "Marcelão", que deixou o cargo na última quarta-feira, 20.

Segundo comunicado divulgado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que é coordenador-geral da pré-campanha de Flávio, Fischer será consultor estratégico da comunicação e responsável por definir diretrizes e posicionamento da campanha. Seu sócio, Alexandre Oltramari, assume como marqueteiro, respondendo pela coordenação de comunicação e marketing.

Ao Estadão, Marinho se referiu a Eduardo Fischer como "o publicitário hoje mais premiado do Brasil". "Fischer tem muita experiência na área de criação, estratégia. Nós esperamos que seja alguém com condição de dar uma roupagem, uma condição adequada para que nosso candidato seja visualizado e entendido pelo eleitorado brasileiro, já que ele precisa ser cada vez mais conhecido", afirmou.

O novo marqueteiro, Alexandre Oltramari, já comandou a campanha de Simone Tebet ao Senado, em 2014; as duas campanhas do governador amazonense Wilson Lima, em 2018 e 2022; a de Álvaro Dias à Presidência pelo Podemos, em 2018; e foi consultor de marketing da pré-campanha de Aécio Neves (PSDB) à Presidência, em 2013.

O ex-marqueteiro Marcelão deixou a função depois da divulgação do áudio em que Flávio solicitava recursos ao empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a produção do filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Vorcaro está preso e é investigado por fraude bilionária ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", disse Flávio em áudio divulgado pelo portal Intercept Brasil. "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs", completou.

Segundo a reportagem, R$ 61 milhões de cerca de R$ 134 milhões acertados entre Flávio e Daniel Vorcaro para o longa foram enviados entre fevereiro e maio de 2025.

Marcelão vinha sendo criticado por aliados de Flávio e integrantes do PL pela condução da resposta à crise, mas integrantes da campanha disseram que "outras frustrações" levaram à sua saída.