Ubiratan Cazetta é reconduzido à presidência da Associação dos Procuradores da República (ANPR)

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) reconduziu, nesta quarta-feira (10), o procurador regional Ubiratan Cazetta a mais dois anos na presidência da entidade. Graduado em Direito pela USP em São Paulo e mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Cazetta ingressou no Ministério Público Federal em 1996. Atuou no Pará e esteve à frente de investigações de casos envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o meio ambiente.

Também já foi foi vice-presidente da ANPR, diretor de Assuntos Legislativos e trabalhou por quatro anos no gabinete do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.

Ubiratan Cazetta e os novos diretores ficarão até 2025 à frente da entidade, que busca defender os interesses dos procuradores da república. A posse da nova gestão foi marcada por uma cerimônia realizada na sede da Procuradoria Geral da República (PGR), com a presença de autoridades, entre elas o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nelson Alves, e o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luiz Antonio Colussi.

Veja quem faz parte da nova diretoria

Presidente: Ubiratan Cazetta

Vice-Presidente: Luciana Loureiro Oliveira

Diretora Secretária: Ana Carolina Alves Araújo Roman

Diretor Cultural: André de Carvalho Ramos

Diretor de Assuntos Institucionais: Bruno Nominato de Oliveira

Diretor de Aposentados: Delson Lyra da Fonseca

Diretor de Assuntos Corporativos: Igor da Silva Spíndola

Diretora de Comunicação Social: Nara Soares Dantas Kruschewsky

Diretor Financeiro: Oswaldo Barbosa Silva

Diretor de Assuntos Legislativos: Peterson de Paula Pereira

Diretora de Eventos: Raquel de Melo Teixeira

Diretora de Assuntos Jurídicos: Renata Muniz Evangelista Jurema