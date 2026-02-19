Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TSE reverte cassação e mantém Beto Faro, do PT do Pará, no Senado

Tribunal Superior Eleitoral acolhe recurso do senador Beto Faro (PT-PA), reverte decisão da Justiça Eleitoral do Pará e mantém mandato

Fabyo Cruz
fonte

Senador Beto Faro (PT-PA) (Tarso Sarraf)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acolheu, nesta quinta-feira (19), o recurso apresentado pelo senador Beto Faro (PT-PA) contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) que havia determinado a cassação de seu mandato. Com a decisão, o parlamentar segue no exercício do cargo no Senado Federal.

A análise do recurso reverte entendimento anterior da Justiça Eleitoral paraense, que havia decidido pela perda do mandato. O teor completo do acórdão ainda não havia sido detalhado até a última atualização desta matéria.

Em nota, o Partido dos Trabalhadores no Pará afirmou receber “com serenidade e respeito” a decisão do TSE, destacando que o acolhimento do recurso “assegura a manutenção de seu mandato e reafirma a vontade soberana dos 1.736.150 paraenses que confiaram em seu projeto e em sua representação no Senado Federal”.

Segundo o partido, a decisão “fortalece a democracia e confirma o princípio de que o voto popular é a expressão máxima da legitimidade política”. A legenda reiterou ainda “plena confiança na Justiça Eleitoral”, ressaltando que o devido processo legal, o direito à ampla defesa e o respeito à soberania popular devem orientar as decisões judiciais.

“O PT seguirá firme na defesa do Estado Democrático de Direito, do respeito às instituições e do mandato conferido pelo povo paraense”, conclui a nota.

A decisão do TSE ocorre em meio a um cenário político sensível no estado, uma vez que a eventual cassação abriria espaço para reconfigurações na representação do Pará no Senado.

Matéria em atualização. Siga acompanhando para mais informações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

beto faro

tse

tre

senado

pt
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Gestão Tarcísio cobra governo federal sobre rompimento de contrato da Enel

19.02.26 22h23

Mendonça autoriza deslocamento de Vorcaro à CPI do INSS; depoimento não é obrigatório

19.02.26 22h23

Caso Master: Mendonça reduz sigilo e dá mais autonomia para PF nas investigações

19.02.26 21h53

PF intima presidente da Unafisco a depor após críticas a medidas de Moraes

19.02.26 21h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DECISÃO

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

12.02.26 16h10

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

NO CARNAVAL

Nikolas Ferreira diz que acionará MP contra Lula; Rogério Marinho prepara ação

Segundo o parlamentar, a apresentação configurou "propaganda eleitoral antecipada"

16.02.26 16h38

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que ação contra 'crimes do PT na Sapucaí' será protocolada no TSE

A declaração vem após a homenagem feita pela escola Acadêmicos de Niterói ao presidente da República

16.02.26 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda