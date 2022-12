TSE nega pedido do PT, PC do B e PV para cassar candidatura de Sergio Moro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedido de cassação da candidatura do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) ao Senado. Na ação apresentada pela Federação formada por PT, PCdoB e PV, a candidatura do ex-juiz da Lava Jato é contestada com a alegação de que ele não se filiou ao União Brasil dentro do prazo legal. Porém, a Corte Eleitoral avaliou que todos os requisitos foram cumpridos e manteve válido o registro do político, eleito senador pelo Paraná com 1,9 milhão de votos. As informações são do G1 Nacional.

Em suas redes sociais, Moro comentou a decisão: “O TSE indeferiu, por unanimidade, o recurso do PT contra a minha candidatura. Vitória do Direito e da Democracia. Os votos dos 1.953.188 paranaenses serão honrados na tribuna do Senado Federal”, escreveu, no Twitter.

A cassação da candidatura já havia sido negada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e a Federação recorreu ao TSE. Para o relator do recurso, ministro Raul Araújo, foram satisfeitas as condições de elegibilidade.