TRT proibiu paralisação de enfermeiros que ocorreria esta quarta em todo Pará

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região (TRT/8) concedeu liminar à Federação das Unimeds para impedir a paralisação do trabalho, por um dia, convocada para esta quarta-feira (30) pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará (Senpa). Um ato que ocorre esta manhã, na Praça da República, em Belém, protesta contra proposta de redução de pisos salariais de profissionais de saúde que tramita no Congresso.

O ato, que reúne cerca de 50 enfermeiros e enfermeiras, estaria vinculado ao dia de paralisação da categoria, previsto para ocorrer hoje em todo o Pará. De acordo com a Justiça, os enfermeiros não poderiam dar início a qualquer paralisação no serviço.

"A paralisação para a data de hoje foi definida em nível nacional pela Federação da categoria da enfermagem, com o intuíto de reforçar a importância do trabalho da enfermagem e a necessária definição de um piso salarial digno e uma jornada de trabalho humana e digna. A despeito de ter obedecido a Lei de Greve, a Federação das Unimeds, propôs ação visando impedir a justa manifestação da categoria. A liminar foi concedida determinando a suspensão do movimento sob pena de multa de R$ 100 mil", comunicou o Senpa esta manhã à redação integrada de O Liberal.

Ato contra redução de piso salarial

Os enfermeiros e enfermeiras que participam na manhã desta quarta de um ato na Praça da República criticam o Projeto de Lei 2564/20, que reduz o valor do piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

O PL, de autoria do senador Fabiano Contarato, da Redes-ES, originalmente regulamenta que o valor do piso salarial para esses profissionais seja de R$7.315 e fixa a quantidade de horas trabalhadas em 30 horas semanais, porém a emenda estabelece que seja reduzido o piso para R$ 4.800. A proposta para os profissionais técnicos de enfermagem é de pelo menos 70% desse valor referencial mensal e para os auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% da quantia estipulada.

No Pará, o protesto e a decisão foram determinados em reunião realizada no dia 24 deste mês, com participação de enfermeiros de 10 municípios paraenses. A deliberação do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará (Senpa) foi a favor da paralisação, inicialmente, que poderia resultar em greve.

