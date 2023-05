TRT-8 participa da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2023, que começa nesta segunda-feira

Começou nesta segunda-feira (22), a 7ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. O mutirão, que neste ano traz o slogan “A um passo da solução”, será realizado até a próxima sexta-feira (26) em todo o país. No Pará, de acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange também o estado do Amapá, haverá programação em todas as Varas de Trabalho, incluindo os Centros Judiciários de Solução e Conflitos de Cidadania (Cejusc) de Belém, Macapá e Parauapebas. O atendimento é de 8h às 18h.

“Nós estaremos aqui no prédio do TRT-8 na expectativa de disponibilizar salas para audiências presenciais e telepresenciais de conciliação dentro da Semana Nacional. A ideia é estender o atendimento até 18h”, declarou o juiz do Trabalho Avertano Messias Klautau, responsável pelo Cejusc Belém. Ele explica que as pessoas que tiverem interesse em concluir processos dentro dentro dessa programação poderão fazer pelo telefone 4008-7138 - que também é wathsapp - e através do e-mail cejus.belem@trt8.jus.br ou por meio dos seus advogados por petição nos processos.

VEJA MAIS

“A expectativa é de que, superada a pandemia, nós consigamos nas presenças das partes realizar mais audiências e com isso solucionar mais processos por conciliação. A Justiça do Trabalho convida toda a sociedade a perceber a importância da solução por composição, por consenso, e o evento anual é a Semana Nacional da Conciliação. Os processos que são resolvidos por conciliação são mais cumpridos do que os processos por sentença. Isso é um diferencial para quem queira aproveitar participar da Semana”, finaliza Avertano Messias Klautau.