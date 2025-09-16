Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tribunal derruba condenação de ex-assessor de Moraes por disparo de arma de fogo em casa

Os desembargadores derrubaram a condenação e arquivaram o caso por falta de provas

Estadão Conteúdo

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu nesta terça-feira, 16, o perito computacional Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no processo que o levou a ser preso em flagrante em 2023. Tagliaferro havia sido condenado na primeira instância a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão por disparo de arma de fogo no contexto de violência doméstica. Ele alega que o tiro foi acidental.

Em nota, o advogado Eduardo Kuntz, que representa o perito, disse que a nova decisão é "irretocável" e "reestabelece a dignidade" de Tagliaferro. "O Tribunal de Justiça de São Paulo demonstrou a sua imparcialidade e compromisso com a Justiça", afirmou. "Estamos muito contentes com a decisão."

Os desembargadores derrubaram a condenação e arquivaram o caso por falta de provas. O julgamento foi unânime. Votaram Euvaldo Chaib (relator), Camilo Léllis e Edison Brandão. Com a decisão, o perito vai receber de volta a arma que havia sido apreendida na ocorrência - uma pistola calibre 9 milímetros.

O processo está na origem da divulgação de mensagens do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro foi o pivô das revelações, mas nega ter sido ele próprio o autor dos vazamentos. O celular do perito foi apreendido na ocorrência de violência doméstica, em Caieiras, na Grande São Paulo, em 2023. Ele atribuiu os vazamentos à Polícia Civil de São Paulo, que ficou seis dias em posse do aparelho. Segundo a corporação, o telefone ficou desligado e lacrado.

A Polícia Federal concluiu que foi Tagliaferro quem vazou os diálogos. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de investigação. Em agosto, Moraes pediu ao Ministério da Justiça a extradição do ex-assessor, que está na Itália. A extradição pode ser solicitada tanto para assegurar o cumprimento de pena, em caso de condenação, quanto para garantir a instrução de um processo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TJSP/EDUARDO TAGLIAFERRO/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/ABSOLVIÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

tratamento

Moraes autoriza psiquiatra para Roberto Jefferson, em prisão domiciliar

Além da psiquiatra, Jefferson poderá receber cuidados nutricionais e fisioterapêuticos

16.09.25 18h34

trama golpista

Flávio Bolsonaro diz que 'não existe anistia meia-bomba'

Esta não é a primeira vez que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifesta favorável a uma proposta de perdão mais abrangente

16.09.25 18h33

depoimentos

Governo tenta poupar família de Careca do INSS em CPI e plano dá errado

Os governistas quiseram travar a convocação da mulher do empresário Maurício Camisotti e do filho e da mulher do lobista

16.09.25 18h18

justiça

Tribunal derruba condenação de ex-assessor de Moraes por disparo de arma de fogo em casa

Os desembargadores derrubaram a condenação e arquivaram o caso por falta de provas

16.09.25 18h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja como está a votação e o que esperar do quarto dia

Trama golpista chega ao 4º dia de análise nesta quarta (10/9), com placar de 2 a 0 pela condenação; Fux, Zanin e Cármen Lúcia ainda votarão

10.09.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda