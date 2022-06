TRE rejeita transferência de domicílio eleitoral e Moro não poderá ser candidato em SP

Por quatro votos a dois, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) rejeitou, nesta terça-feira (7), a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) para São Paulo. Por conta da decisão, Moro não poderá ser candidato ao Senado ou a deputado federal, como pretendia, ou qualquer outro cargo nas eleições deste ano pelo estado. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informaçõe são do G1 Nacional.

A maioria dos magistrados entendeu que Moro, que é do Paraná, não tem vínculo com São Paulo.

"Não há vínculo profissional algum com o estado de São Paulo a não ser por uma consultoria que durante grande parte do tempo foi prestada de forma virtual", afirmou o juiz Marcio Kayatt.

A favor da transferência votou o juiz Sérgio Nascimento, que entendeu que "embora haja um vínculo com São Paulo, para fins eleitorais, que tem um conceito mais abrangente, é suficiente para atender o disposto [na lei]", disse.

Após saber da decisão, Moro disse que ficou surpreso e afirmou não desistirá do Brasil.

“Recebi surpreso a decisão do TRE de São Paulo na ação proposta pelo PT. Nas ruas, sinto o apoio de gente que, como eu, orgulha-se do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos. Mas é certo que não desistirei do Brasil”.

O ex-ministro da Justiça e sua esposa, Rosângela Moro, são acusados de supostamente praticar crime eleitoral na transferência de seus domicílios eleitorais.

Filiados ao União Brasil, Moro pretendia concorrer a deputado federal e, Rosângela Moro, a deputada estadual pelo estado de SP.