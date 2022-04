'Abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial', anunciou Sérgio Moro em nota

Vagas para docentes

Duas universidades federais - a UFPA e Unifesspa - vão contratar professores. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.



Serviços para o cidadão

O atendimento itinerante ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Pará estará hoje no município de Cachoeira do Arari.

Sérgio Moro (J. Bosco)

"Abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor.”

Em nota publicada nas redes sociais, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro anunciou, ontem à tarde, a decisão de não concorrer à Presidência da República neste ano. Moro fez a postagem após deixar o Podemos e se filiar ao partido União Brasil. Mas o ex-juiz ainda não decidiu qual cargo deve disputar nas próximas eleições.

JATENE

Decisão



Contrariando todas as previsões até aqui, o ex-governador do Pará Simão Jatene anunciou, ontem à noite, que não se filiará, no momento, a nenhum partido político. Isso significa que ele ficará fora da disputa eleitoral deste ano. Até a noite de quarta-feira, Jatene ainda era sondado por legendas como Solidariedade para concorrer ao Governo do Pará ou ao Senado. Também foi cogitada a filiação ao PTB, o que acabou não se concretizando. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o ex-governador disse que não assumiria uma candidatura sub judice. Jatene está inelegível, acusado de uso eleitoreiro do programa “Cheque Moradia” e deve usar os próximos meses para se defender perante o Tribunal Superior Eleitoral.



Surpresas



Embora boa parte dos pré-candidatos ao pleito deste ano já tenha anunciado novas filiações em razão do fechamento hoje da chamada janela de migração partidária, ainda pode haver surpresas ao longo do dia. Hoje, encerra-se também o prazo para que os secretários municipais, estaduais e ministros de Estados deixem o cargo para concorrer às eleições. No Pará, entre os que deixarão a cadeira estão a secretária estadual de Cultura, Ursula Vidal, e o chefe da Casa Civil, Iran Lima.

SÃO JOÃO DE PIRABAS

Justiça



Depois de reportagem publicada em O LIBERAL, a Justiça aumentou a pressão sobre a prefeita de São João de Pirabas, Kamily Araújo. Em despacho assinado no último dia 29, a juíza Aline Landim Barbosa de Melo determinou que o município pague, em folha suplementar, os adicionais por titulação devidos aos servidores da educação. Os cortes das gratificações contrariam o plano de cargos, carreiras e remuneração da categoria. A decisão judicial foi tomada em ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará.



Atrasos



Segundo as denúncias publicadas há dez dias em O LIBERAL, a prefeitura vem atrasando os salários desde janeiro, quando assumiu o mandato. O secretário municipal de Gestão de São João de Pirabas é o ex-prefeito de Salinópolis Paulo Henrique Gomes (PSDB), marido da prefeita. Recentemente, ele ganhou fama em todo o Estado ao se envolver em uma briga na Câmara Municipal de Salinópolis. Gomes agrediu fisicamente o presidente da Casa, Eron Carvalho (Republicanos).

IMPOSTO

Isenção



O senador Zequinha Marinho (PL) apresentou um projeto de lei ao Senado que garante a isenção da cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de veículos por motoristas de aplicativos, mototaxistas e motoboys. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse ter solicitado estudo técnico ao Ministério da Economia sobre a possibilidade de zerar a alíquota do IPI para trabalhadores que usam motocicletas na atividade de transporte remunerado.



Incentivo



Marinho afirma que, além de facilitar a compra de veículos por motoristas de aplicativos, mototaxistas e motoboys, a redução do IPI, que terá impacto sobre o preço final de carros e motos, será importante para incentivar a produção brasileira já que o benefício é exclusivo para veículos produzidos pela indústria nacional. O senador paraense é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Mototaxistas e Motofretistas.

EXPOSIÇÃO

Mulheres



O universo feminino é o ponto central da mostra “A Arte Delas”, resultado da parceria da Assembleia Paraense (AP) com o projeto “Circular”. A exposição reúne 17 obras de oito artistas paraenses e poderá ser visitada pelo público neste domingo, 3, das 10h às 16h, na sede social da AP. A curadoria é de Neuza Del Tetto.



Celebração



A curadora explica que, além do foco feminino, a ideia da exposição é celebrar a arte produzida no Estado. Serão expostas obras de Cristina Gemaque, Duda Leão, Lorena Chady, Maitê Zara, Paula Sefer, Rose Maiorana, Rosana Uchôa e Walda Marques. O projeto foi vencedor do prêmio “Rodrigo Melo Franco de Andrade 2018”, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na categoria “Iniciativas de excelência no campo do patrimônio cultural material”.

Em Poucas Linhas

► Em agosto deste ano, a empresa Marmobraz vai comemorar 50 anos e está organizando uma série de eventos para marcar a data. Além de uma grande festa, está prevista a publicação de um livro com a história da arquitetura paraense, com depoimentos de arquitetos parceiros. A coluna parabeniza a Marmobraz.

► Nesta segunda-feira, 4, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) vai se reunir, na sede em São Paulo, com o pré-candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro é para apresentar sugestões da CUT para o programa de governo do pré-candidato. Secretária-geral da CUT, a paraense Carmen Foro estará presente ao evento. Carmem é pré-candidata a deputada federal pelo PT.

► Começarão nesta segunda-feira, 4, as inscrições para o Clube do Pesquisador Mirim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Serão ofertadas 60 vagas para estudantes do 4º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas das redes pública e privada da Região Metropolitana de Belém.



► Nos dias 28 e 29 deste mês, o poeta Ruy Barata será homenageado pela classe artística paraense através do show musical “Para sempre Ruy”. Mais de 50 pessoas, entre músicos, intérpretes e equipe técnica, participarão do espetáculo, que terá a renda revertida a projetos sociais. As apresentações serão no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém.



► Na reta final do troca-troca de partido com vistas às eleições e a máxima, cunhada pelo ex-deputado paraense Gerson Peres, de que em política até “boi avoa” nunca foi tão real. Inimigos históricos passaram a trocar juras de amor e fidelidade eterna, enquanto velhos amigos “trocaram de mal”. Tudo de olho nas cadeiras em disputa em outubro.