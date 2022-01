TRE recebe 1.050 novas urnas eletrônicas modelo 2020 para as próximas eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará recebeu esta semana 1.050 urnas eletrônicas do novo modelo fabricado com especificações definidas em 2020. Os equipamentos serão usadas nas eleições do dia 03 de outubro desse ano. Até o final de abril, está prevista a chegada de outras que vão totalizar 9.760 novas urnas desse modelo específico.

De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Pará, Alessandro Cruz, o novo modelo traz algumas diferenças em relação às urnas que são usadas nas eleições do estado. “O terminal que fica na mesa do mesário é maior, colorido e com tela touch. Elas também vão dar mais agilidade à votação, porque permitem habilitar o próximo eleitor, enquanto o anterior ainda está votando”, explica.

Já para os eleitores, a principal diferença será percebida pela mudança no tamanho. “As novas urnas são menores, mas com uma tela maior”, afirma.

As novas urnas vão se somar a outras, modelos 2013 e 2015, que o TRE do Pará está recebendo de outros regionais: Amapá (450), Ceará (2.500), Rio de Janeiro (200), Maranhão (1.405), Mato Grosso (600) e Paraná (500), totalizando 5.655, sendo que ainda estão previstas para chegarem mais urnas dos tribunais do Paraná e do Mato Grosso.

Esse envio faz parte de uma política do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de reequilíbrio de urnas entre os regionais. “Cerca de 70% das nossas urnas eram de 2009, quase 14 mil, sendo que 12 mil delas já iriam para desfazimento”, explica o secretário.

Com o restante das urnas do Tribunal, mais as novas urnas modelo 2020 e as dos outros regionais, o TRE deve alcançar um total geral de 24 mil equipamentos de votação que ficarão guardados no Depósito de Urnas do Tribunal, localizado no município de Ananindeua. “Normalmente são utilizadas cerca de 20 mil urnas eletrônicas nas eleições do estado, sendo a maior parte delas nas seções de votação e outra parte de contingência, que são aquelas destinadas a substituição de urnas com defeito”, diz.

Até o momento, ainda não foram definidas as zonas para onde as novas urnas modelo 2020 serão destinadas para serem usadas durante a votação. Mas por uma questão de logística, elas devem ficar na Região Metropolitana de Belém. A partir do início do mês de agosto, as urnas vão começar a ser distribuídas para as respectivas zonas eleitorais para serem utilizadas nas eleições deste ano.

Segundo o secretário, para a utilização de novas urnas, não haverá um treinamento específico. “Já fazemos treinamentos de rotina com os mesários”, esclarece.