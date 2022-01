Justiça Eleitoral retoma sessões plenárias no Pará na próxima segunda; veja o calendário

Suspensas desde o dia 20 de dezembro do ano passado, quando teve início o recesso forense, que seguiu até o dia 6 de janeiro deste ano, as sessões plenárias do Tribunal Regional Eleitoral de Pará (TRE / Pará) serão retomadas na próxima segunda-feira (24). O calendário para este mês de janeiro foi definido pelo Tribunal, com reuniões confirmadas nos dias 24, 25, 26, 27, 28 e 31, no formato híbrido - tanto presencial quanto de forma online -, como já vinha ocorrendo.

Segundo informações divulgadas pelo TRE, nos dias 24, 26 e 31, as sessões iniciam às 14h30 e nos dias 25, 27 e 28 às 8h30.

Durante o recesso forense, as unidades da justiça eleitoral da capital e do interior do estado funcionaram em regime de plantão para atendimento ao público.

No dia 7 de janeiro de 2022, o expediente de trabalho retornou ao normal. No entanto, a contagem dos prazos processuais, de acordo com o que consta no Código de Processo Civil, ficou suspensa de 20 de dezembro segue assim até o dia 20 de janeiro. Por isso, nesse período, não estão sendo realizadas audiências e sessões de julgamento.