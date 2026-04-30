TRE realiza mutirão de regularização no Mangueirinho até quarta-feira (06)

O prazo para regularizar a situação eleitoral se encerra no próximo dia 6 de maio, e a proximidade da data já tem intensificado a procura por atendimento nos cartórios e postos da Justiça Eleitoral em todo o Pará. Para dar conta da demanda e evitar filas nos últimos dias, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) abriu um novo ponto de atendimento na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém.

O espaço começou a funcionar nesta quinta-feira (30) e seguirá em operação até a próxima quarta-feira (6), oferecendo todos os serviços eleitorais, como alistamento, transferência de domicílio, revisão de dados e coleta biométrica. No local, o atendimento ocorre por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio — diferente do Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), no bairro da Pedreira, que segue com sistema agendado.

De acordo com o diretor-geral do TRE-PA, Bruno Giorgi Almeida, o fechamento do cadastro eleitoral ocorre cerca de 150 dias antes da eleição para viabilizar a organização do pleito. “O cadastro fecha para que a gente comece a preparar os atos eleitorais, como a urna eletrônica, e evitar que o eleitor fique entrando e saindo do sistema nesse período”, explicou.

Segundo ele, há uma mobilização desde o início do ano para antecipar a regularização dos eleitores e reduzir a sobrecarga na última semana. “A gente sabe que, culturalmente, muitos deixam para a última hora. Por isso, iniciamos uma campanha, inclusive com envio de mensagens por WhatsApp, para convocar esses eleitores. Hoje, temos cerca de quase 1 milhão de eleitores irregulares no estado”, afirmou.

A escolha do Mangueirinho como ponto de atendimento também foi pensada para garantir mais conforto e agilidade. “Colocamos 80 guichês de atendimento, em um espaço climatizado, para que o eleitor não precise enfrentar sol ou chuva. Aqui, o atendimento é por ordem de chegada e tem sido muito rápido”, destacou.

Bruno Giorgi Almeida é o diretor geral do TRE (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A expectativa do Tribunal é de aumento significativo na procura nos últimos dias antes do prazo final. “Essa última semana sempre é muito cheia. Por isso, ampliamos os postos em todo o estado, inclusive em locais como Mosqueiro, e reforçamos as zonas eleitorais para melhor atender a população”, disse Bruno.

Além de regularizar a situação dos eleitores, o TRE também busca minimizar impactos no dia da votação. “Estamos focando em dois pontos: os eleitores que ainda não fizeram a biometria desde a pandemia e as chamadas seções saturadas, que têm muitos eleitores. Como a próxima eleição terá seis cargos para votar, o tempo de votação será maior e isso pode gerar filas. Nosso objetivo é reduzir esse impacto e garantir agilidade na apuração”, completou.

Quem procurou o atendimento no Mangueirinho aprovou a estrutura. A servidora pública Odnieia Pereira esteve no local para transferir sua zona eleitoral e relatou que foi avisada previamente pelo Tribunal. “Eu vim fazer a troca da zona eleitoral, porque a minha estava muito lotada. Recebi uma notificação pelo WhatsApp há quase um mês, mas só agora consegui vir”, contou.

Mesmo deixando para a reta final, ela destacou a rapidez no atendimento. “Achei o atendimento muito bom, o espaço é climatizado, não estamos no calor, não tem sufoco. Eu demorei apenas uma hora para resolver”, afirmou.

A servidora pública foi atendida em 1 hora (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

De acordo com o TRE-PA, desde janeiro até o último dia 26 de abril, mais de 333 mil eleitores já procuraram atendimento para regularizar a situação no estado. Somente neste mês, os serviços mais demandados foram revisão de dados, alistamento e transferência de domicílio eleitoral.

A Justiça Eleitoral reforça que, após o dia 6 de maio, o cadastro será fechado para a preparação das eleições, o que impedirá novas inscrições, transferências ou alterações até o pleito. Por isso, a orientação é que os eleitores não deixem para a última hora, evitando contratempos e longos períodos de espera.

Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. No caso de homens que vão tirar o primeiro título e completam 19 anos em 2026, também é exigido o comprovante de quitação militar. Todos os serviços são gratuitos.



PROGRAMAÇÃO

Na quinta-feira (30/04), o horário será das 8h às 16h.

Na sexta-feira (01/05), feriado do Dia do Trabalhador (01/05); sábado (02/05) e domingo (03/05), ocorrerá um Mutirão de Atendimentos no local, no horário das 8h às 14h.

Na segunda-feira (04/05), terça-feira (05/05) e no encerramento na quarta-feira (06/05), o horário de atendimento será das 8h às 17h.