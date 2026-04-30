Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gleisi: rejeição a Messias é oportunidade para debater indicação de mulher ao STF

A declaração foi feita ao fim da sessão no Congresso que derrubou o veto presidencial ao PL da Dosimetria em votações nas duas Casas

Estadão Conteúdo

A deputada federal e ex-ministra da articulação política do governo Lula, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou nesta quinta-feira, 30, que a rejeição ao nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) abre uma oportunidade para indicar uma mulher à Corte.

"Acho que essa é uma oportunidade para a gente fazer esse debate, essa discussão", afirmou ao ser perguntada se a rejeição de Messias cria uma possibilidade de indicar uma mulher à vaga.

A declaração foi feita ao fim da sessão no Congresso que derrubou o veto presidencial ao PL da Dosimetria em votações nas duas Casas. Foi a segunda derrota do governo Lula nos últimos dois dias.

Questionada também se a votação que rejeitou Messias foi fruto de falhas na articulação política, Gleisi afirmou que, "com a traição que tivemos, não tem articulação que dê conta".

Na noite da quarta-feira, 29, o Senado rejeitou o nome do advogado-geral da União, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. O placar foi de 34 votos favoráveis e 42 contra; Messias precisava de ao menos 41 para passar.

O resultado, repleto de traições na base governista, impôs uma derrota histórica a Lula. Há 132 anos, desde 1894, o Senado não barrava um indicado pelo presidente ao Supremo.

Alguns aliados de Lula defendem que o petista agora indique uma mulher à vaga. Seria um meio tanto de aumentar a representatividade na Corte quanto de transferir um eventual ônus com uma nova rejeição para o colo de Alcolumbre, que operou para derrubar Messias. Isso porque haveria maior pressão popular pela aceitação de uma indicada mulher.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/REJEIÇÃO/GLEISI HOFFMANN
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

HOMENAGEM

Alepa celebra 207 anos da Associação Comercial do Pará com sessão solene

A cerimônia ocorreu no auditório João Batista e foi presidida pelo deputado Fábio Freitas (União Brasil)

30.04.26 19h46

POLÍTICA

TSE mantém cassação de deputada do PL por usar dinheiro público para harmonização facial

O pedido de cassação foi apresentado pelo Ministério Público (MP) Eleitoral à Justiça Eleitoral do Amapá

30.04.26 19h46

política

Senado dos EUA proíbe seus próprios membros e funcionários de apostar em mercados de previsão

A medida, aprovada por unanimidade em votação simbólica, entrou em vigor imediatamente

30.04.26 19h12

saúde

Magno Malta é internado após desmaiar a caminho da votação do veto do PL da dosimetria

Havia preocupação entre os congressistas de que se tratava de um episódio de infarto

30.04.26 18h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO

Nikolas diz que capacidade cognitiva de Jair Renan Bolsonaro é menor que de 'toupeira cega'

Nos últimos meses, o deputado Nikolas Ferreira tem intensificado ataques aos filhos de Bolsonaro em suas redes sociais.

24.04.26 21h36

Carreira militar

Governo do Pará vai convocar mais de dois mil policiais militares e bombeiros

Os aprovados em concurso público já começam o período de habilitação em 4 de maio

23.04.26 18h25

CAOS URBANO

Belém investe quase R$ 3 bilhões em macrodrenagem, mas alagamentos persistem e geram protestos

Moradores cobram soluções após alagamentos persistirem mesmo com bilhões investidos em macrodrenagem na capital paraense

26.04.26 8h30

Cleber Rezende assume Superintendência de Agricultura e Pecuária no Pará

Professor assumiu nesta segunda-feira (27), com promessa de fortalecer cadeias produtivas, ampliar uso de tecnologia e intensificar articulação institucional

27.04.26 13h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda