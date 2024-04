TRE do Paraná retoma julgamento que pode cassar mandato do senador Sérgio Moro

O julgamento das duas ações que pedem a cassação do mandato e a inelegibilidade do senador e ex-juiz da operação Lava Jato, Sergio Moro (União Brasil-PR), será retomado nesta quarta-feira (3), pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Nas ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) movidas pelo Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV), em novembro e dezembro de 2022, o senador é acusado de suposto abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral daquele ano, o que teria causado desequilíbrio na disputa, uma alegação que Moro nega.

Os processos começaram a ser julgados na última segunda-feira (1º), quando o relator, juiz Luciano Carrasco Falavinha, anunciou seu voto e se manifestou contra a cassação e inelegibilidade de Moro e de seu suplente, Luiz Felipe Cunha, por entender que não há provas suficientes que justifiquem a perda do mandato.

Além da cassação, as ações pedem a inelegibilidade de Moro pelo período de 8 anos.

O próximo a votar será o juiz José Rodrigo Sade, que na última sessão pediu mais tempo para análise do caso. Ele assumiu vaga no TRE do Paraná em 6 de março por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após Sade, votam, na ordem, os seguintes magistrados: Cláudia Cristina Cristofani; Julio Jacob Junior; Anderson Ricardo Fogaça; Guilherme Frederico Hernandes Denz; e Sigurd Roberto Bengtsson, presidente da Corte.

A previsão é que a análise das ações seja concluída em 8 ou 9 de abril. Caso tenha o mandato cassado, Moro ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).