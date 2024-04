Relator vota pela manutenção do mandato de Sérgio Moro no Senado; sessão é suspensa

O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator do processo que solicita a cassação do senador Sérgio Moro (União Brasil), emitiu seu voto pela improcedência da ação, indicando que as acusações não têm fundamento e que o cargo de Moro no senado deve ser preservado.

Já o segundo desembargador a votar, José Rodrigo Sade, solicitou mais tempo para análise, adiando a continuidade da sessão para a próxima quarta-feira (03).

VEJA MAIS

As duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) que buscam a cassação do mandato de Sérgio Moro se iniciaram seu julgamento às 14h desta segunda-feira (1º) no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em Curitiba. Além do dia de hoje, o TRE-PR reservou também o dia 3 e o dia 8 de abril para o julgamento dos processos. O término do julgamento dependerá da agilidade dos votos da corte, podendo durar os três dias previstos ou ser concluído antes.

Independentemente da decisão do tribunal paranaense, ela poderá ser objeto de recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).