TRE do Paraná descarta afastamento de juíza que aparece em foto com Moro; entenda

A juíza Cláudia Cristofani, que aparece em uma foto ao lado de Sérgio Moro, seguirá participando do julgamento das ações que pedem a cassação do mandato do senador do União Brasil. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) informou que ela prestou esclarecimento sobre a imagem e não será afastada. Segundo a Corte, Cláudia Cristofani explicou que a foto é antiga e foi tirada com magistrados que trabalhavam no mesmo prédio. Ela informou ainda que não possui relação de amizade com o senador. "Ficando isenta das hipóteses de impedimento e suspeição estabelecidas em lei", diz o Tribunal.

Veja a nota completa:

“O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) reforça sua confiança na atuação transparente e comprometida com o Estado Democrático de Direito de todos os seus membros. Em relação à foto que associa a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani ao investigado nos autos de números 0604176-51.2022.6.16.0000 e 0604298-64.2022.6.16.0000, a desembargadora prestou ao TRE-PR o esclarecimento de que se trata de uma imagem antiga de magistrados que trabalhavam no mesmo prédio e que não possui relação de amizade com o investigado, ficando isenta das hipóteses de impedimento e suspeição estabelecidas em lei".

Pedido de vista

O julgamento de Moro começou na última segunda-feira (1º), com a leitura do voto do relator, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que entendeu que as acusações contra o senador por abuso de poder econômico na eleição de 2022 não procedem e votou contra a cassação. Segundo a votar, o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade pediu vista (mais tempo para a análise do caso) e o julgamento foi retomado na quarta-feira, quando o magistrado se manifestou a favor da pela perda do mandato e pela inelegibilidade do ex-juiz pelo período de 8 anos.

Cláudia Cristofani seria a próxima a votar, mas também pediu vista. Com isso, o processo volta a ser analisado na próxima segunda-feira (8).

As ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) contra Sérgio Moro foram protocoladas pelo Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV), que acusam o senador de suposto abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral daquele ano, o que teria causado desequilíbrio na disputa, uma alegação que Moro nega.