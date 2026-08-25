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Política

TRE do Pará leva urna eletrônica ao Ver-o-Peso para orientar eleitores sobre a votação

Ação vai mostrar a votação para os cinco cargos e seis candidatos, já que o eleitor vai votar duas vezes para senador

O Liberal
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Complexo Ver-o-Peso vai receber ação do projeto 'Vem TREinar", do TRE Pará, na próxima quinta-feira (27), das 7h30 às 11h (Foto: Jader Paes/ Agência Belém)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), promoverá, na próxima quinta-feira (27), das 7h30 às 11h, ações educativas do projeto “VemTREinar” voltadas para as Eleições de 2026 na feira do Ver-o-Peso. A iniciativa quer orientar feirantes, clientes e o público em geral sobre o processo de votação, utilizando simulações com candidaturas fictícias na urna eletrônica.

Nas Eleições 2026, o eleitor vai votar para cinco cargos e seis candidatos, incluindo dois senadores. A ação do TRE vai mostrar o passo a passo da votação,  na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual, senador (dois candidatos), governador e presidente da República.

Conforme o tribunal, o foco principal do “VemTREinar” é a votação para o Senado Federal. Como são  duas vagas na disputa, cada eleitor vai precisar digitar os números de dois candidatos diferentes, e isso vai exigir maior atenção para não correr o risco de anular o voto involuntariamente.

A intenção do TRE Pará ao treinar o eleitor em relação ao manuseio da urna eletrônica, a sequência dos cargos e a quantidade de números a serem digitados por candidato, é também reduzir o tempo de permanência na cabine de votação e, consequentemente, a formação de longas filas no dia do pleito.

O “VemTREinar” esclarece dúvidas frequentes sobre o processo eleitoral no Brasil, reforçando a segurança e a auditabilidade do Sistema Eletrônico de Votação, e vai orientar sobre os serviços digitais oferecidos pela Justiça Eleitoral, como o aplicativo e-Título.

Agenda “VemTREinar” 2026

- 29 de agosto a 06 de setembro: 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes
- 12 e 13 de setembro: Shopping Grão-Pará
- 19 e 20 de setembro: Shopping Castanheira
- 26 e 27 de setembro: Shopping Metrópole.

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