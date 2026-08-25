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Política

Lucas Ribeiro possui 38% na Paraíba; Cícero Lucena tem 19%, aponta pesquisa Quaest

Estadão Conteúdo

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, sobre o cenário eleitoral da Paraíba aponta que o atual governador Lucas Ribeiro (PP) conta com 38% da intenção de voto, enquanto o ex-prefeito de João Pessoa e ex-governador do Estado Cícero Lucena (MDB) pontua 19%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

Veja os índices dos demais candidatos na pesquisa estimulada:

Efraim Filho (PL): 18% Pedro Coutinho (DC): 2% Camilo Duarte (PCO): 1% Yuri Ezequiel (UP): 0%

Os votos brancos e nulos somam 10%, enquanto 12% estavam indecisos ou não souberam responder.

Veja a opinião popular sobre os rumos do governo estadual

A Quaest consultou também os eleitores sobre os "rumos do governo" que for eleito.

Para 38% dos eleitores, o próximo governador a ser eleito deve continuar o trabalho que vem sendo feito; 39% defendem mudar apenas o que não está bom; 20% consideram que é necessário mudar totalmente; 3% não sabe ou não respondeu.

Os eleitores também foram perguntados sobre o peso das alianças políticas na hora de eleger um candidato: 53% preferem que o governador eleito seja aliado de Lula; 25% querem um governador independente; 20% preferem um aliado de Flávio Bolsonaro; 2% não sabe/não respondeu.

Confira a disputa às duas vagas do Senado

Nessas eleições, o Senado terá duas cadeiras abertas por Estado, e o eleitor deverá votar em dois candidatos diferentes. Os resultados da pesquisa para a Casa consideram as menções para a primeira e a segunda vagas. Veja os números abaixo:

Votos totais:

João Azevedo (PSB) : 27%, Veneziano Vital (MDB): 17% Nabor Wanderley (Republicanos): 9% Marcelo Queiroga (PL): 6%, Major Fábio (Novo): 5 % André Gadelha (MDB): 2% João Batista (UP): 1% Adriano Trajano (PCO): 1% Rinaldo Júnior (DC): 0% Rosilene Santana (UP): 0% Branco/nulo/não vai votar: 17% Indecisos: 15%

A Quaest realizou 804 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em todo o Estado da Paraíba, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Televisão Cabo Branco Ltda. e pela Televisão Paraíba Ltda. e registrado no TSE sob o protocolo PB-07850/2026.

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