Morre o empresário Marcos Marcelino de Oliveira, ex-vice-presidente da Fiepa

O empresário Marcos Marcelino de Oliveira morreu nesta terça-feira (25). Ele foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) entre 2018 e 2022 e teve atuação no setor industrial paraense.

Em 2000, Marcos recebeu a Medalha do Mérito Industrial Simão Miguel Bitar, principal honraria concedida pelo setor industrial do Pará a personalidades e organizações que contribuem para o desenvolvimento do Estado.

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O atual presidente da Fiepa, Alex de Carvalho, classificou Marcos como uma referência de empreendedorismo no Pará e destacou características da trajetória empresarial do ex-vice-presidente. “Um empresário arrojado, perspicaz e resiliente, que construiu uma trajetória marcada pela capacidade de enxergar oportunidades, enfrentar desafios e contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Na Fiepa, sua atuação como vice-presidente executivo também ajudou a construir caminhos que seguimos percorrendo hoje”, afirmou.

Alex também ressaltou a contribuição de Marcos para o fortalecimento da entidade e para a continuidade do trabalho desenvolvido por diferentes gerações. “Homens com sua experiência, visão empresarial e compromisso com a indústria contribuíram para fortalecer a Federação e abrir espaço para que as gerações seguintes dessem continuidade a esse trabalho”, disse.

Ao comentar a trajetória de dirigentes que fizeram parte da história da entidade, o presidente afirmou: “Como atual presidente, reconheço a importância de quem nos antecedeu e ajudou a construir a história e a representatividade que o Sistema FIEPA possui hoje".

Em nota de pesar, a Fiepa manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Marcos e desejou “conforto e força neste momento de dor”.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia