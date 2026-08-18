Lula decreta luto oficial de 3 dias por mortes de Glória Menezes e Laura Cardoso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias pelas mortes das atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso, ambas mortas nesta terça-feira, 18. Referindo-se às duas como "pioneiras da televisão", Lula disse que elas fazem parte da história da dramaturgia brasileira.

"Hoje perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira. Por cerca de sete décadas, elas estiveram presentes em palcos e telas, sempre cativando o público com seu talento e seu carisma", disse o presidente no X.

Glória Menezes faleceu aos 91 anos. Já Laura Cardoso tinha 98 anos.