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Política

Renan Santos diz que, caso seja eleito, irá corrigir distorções da reforma tributária

O candidato também criticou políticas de renúncia fiscal que, segundo ele, geram distorções na competitividade entre Estados, e defendeu uma reforma trabalhista que reduza o peso dos tributos sobre a contratação e amplie a formalização

Estadão Conteúdo
fonte

Renan Santos. (Foto: Divulgação | CNM)

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta terça-feira, 25, ser favorável ao modelo conceitual da Reforma Tributária, mas defendeu mudanças para corrigir distorções e retirar exceções incluídas no novo sistema. A declaração foi feita durante o ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

"Eu sou favorável ao modelo conceitual da reforma tributária", afirmou. Segundo Renan, a mudança acompanha práticas adotadas internacionalmente e tem como principal vantagem a simplificação do sistema tributário brasileiro.

"A complexidade tributária do Brasil é bizarra", disse. O candidato afirmou que o atual sistema é tão complexo que chega a ser irônico existir um modelo chamado Simples para compensá-lo.

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Santos, porém, afirmou que pretende rever pontos da reforma. "Nós somos muito otimistas numa correção nas distorções da atual reforma tributária, ou seja, tirar determinadas exceções que foram colocadas por lobby", disse.

O candidato também criticou políticas de renúncia fiscal que, segundo ele, geram distorções na competitividade entre Estados, e defendeu uma reforma trabalhista que reduza o peso dos tributos sobre a contratação e amplie a formalização.

O ABDIB Fórum Eleições 2026 é realizado em São Paulo durante toda esta terça-feira, 25. Também participam o executivo Luiz Felipe Trevisan, representante de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), representando Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À tarde, participam os candidatos ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

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ELEIÇÕES 2026

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