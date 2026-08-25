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Política

Quaest: Aziz tem 26% das intenções para o governo do AM; vice-liderança tem empate triplo

Estadão Conteúdo

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, sobre o cenário eleitoral do Amazonas aponta que Omar Aziz (PSD) lidera a corrida pelo governo do Estado, com 26% das intenções de voto. Roberto Cidade (União Brasil) tem 18% e é seguido de perto por Maria do Carmo Seffair (PL), que marca 16%, e David Almeida (Avante), com 15%.

A margem de erro é de três pontos percentuais.

Veja os índices dos demais candidatos na pesquisa estimulada

Cabo Daciolo (Mobiliza): 2% Isael Munduruku (Rede): 1% Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0%

Os votos brancos e nulos somam 6%, enquanto 16% estavam indecisos ou não souberam responder.

A Quaest realizou 804 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em todo o Estado do Amazonas, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Rádio TV do Amazonas Ltda., da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, e registrado no TSE sob o protocolo AM-04595/2026.

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