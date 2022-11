TRE do Pará inaugura sala da Ouvidoria da Mulher nesta terça (29)

Nesta terça-feira, dia 29, a partir das 14h, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará inaugura a sala de atendimento da Ouvidoria da Mulher. Localizada no anexo 3 do prédio-sede do Tribunal, o espaço servirá para acolher sugestões, elogios, reclamações, e denúncias relativas à violência contra a mulher, direitos políticos e à igualdade de gênero. A ouvidoria também vai encaminhar denúncias aos órgãos competentes, caso seja autorizado pela noticiante.

A Ouvidoria da Mulher integra a Ouvidoria Judicial Eleitoral e funcionará como canal de atendimento especializado para o acolhimento e escuta ativa de mulheres, incluindo transexuais e travestis que de alguma forma se sintam vítimas de violência política e/ou de gênero ou de algum tipo de assédio e discriminação.

O trabalho é integrado ao da Comissão de Incentivo à Participação Feminina na Política (CIPF) e da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação no âmbito do Regional e conta com a parceria do Serviço Psicossocial do Tribunal. O público-alvo são todas as magistradas, servidoras, estagiárias, terceirizadas, também as eleitoras e candidatas do estado incluindo as mulheres trans, alinhada à Campanha “Respeite Meu Nome” que convida essas mulheres a incluir o nome social no título eleitoral.

Serviços:

Atendimento presencial: sala 110 do anexo III no prédio-sede do Tribunal localizado na Rua João Diogo, 288, Bairro Campina.

Para mais informações, visite a página oficial da Ouvidoria da Mulher no site do TRE do Pará.

E-mail: ouvidoriadamulher@tre-pa.jus.br

Telefone / WhatsApp: (91) 98585-6449 de segunda a sexta, das 8h às 15h.

Para receber as demandas e orientar os atendimentos, foi disponibilizado este formulário online que deve ser preenchido e encaminhado para a devida análise pela Ouvidoria e as providências necessárias.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).