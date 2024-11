Transição em Belém: Edmilson Rodrigues institui comissão para garantir continuidade na prefeitura

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, deve publicar no Diário Oficial do Município ainda nesta sexta-feira (1º/11) a criação da Comissão Administrativa de Transição de Mandato (CATM), visando assegurar a continuidade dos serviços públicos e a transparência administrativa na transição para o novo governo. Segundo apuração do Grupo Liberal, a comissão terá a responsabilidade de transferir dados e informações necessárias para o desenvolvimento dos programas, projetos e ações do prefeito eleito nas eleições de 2024.

A CATM deve começar seus trabalhos imediatamente e deverá concluí-los até 31 de janeiro de 2025, com a entrega de um relatório final. Os integrantes não devem receber remuneração adicional por essas atividades.

Além disso, segundo a apuração, o decreto deve estabelecer que os titulares dos órgãos e entidades da administração municipal estão obrigados a fornecer todos os dados solicitados pelos coordenadores da CATM, além de prestar o apoio técnico e administrativo necessário.

A lista por parte da atual gestão, para compor a CATM, deve ter, entre os integrantes, a coordenação de Marcos José Pereira Damasceno, secretário municipal de Controle, Integridade e Transparência. Além de Damasceno, devem integrar o grupo Desirée Ferreira Leray, diretora-geral da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência; Ellen Cristine dos Reis Alencar, chefe do Núcleo de Assessoria Técnica da Diretoria Geral da mesma secretaria; Débora Bemerguy, diretora-geral em exercício da Secretaria Municipal de Finanças; João Claudio Tupinambá Arroyo, secretário municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão; Bruno Cassiano da Costa Cunha, assessor superior da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão; Rosemiro Salgado Canto Filho, procurador-geral adjunto da Procuradoria Geral do Município; Pedro Ribeiro Anaisse, secretário municipal de Saúde; e Diogo Luiz de Jesus Souza, diretor-geral da Secretaria Municipal de Educação.

Para CATM, por parte do prefeito eleito, devem ser constar Igor Normando, que também será o coordenador da equipe. Além dele, a comissão deve contar com Cássio Coelho Andrade, Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães, Patrick Tranjan, Marcos Rodrigues de Matos, André Ramy Pereira Bassalo, Ana Carolina Lobo Gluck Paul, Deivison Costa Alves, Carlos Edilson de Almeida Maneschy, Humberto Bozi Spindola, Cleidson Ferreira Chaves e Tássia Puga Brabo de Carvalho Nasser.