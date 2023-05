Trabalhadores brasileiros participam do 5° Congresso Nacional da UGT

A cerimônia de abertura do 5° Congresso Nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT) teve a presença dos ministros Luís Marinho e Márcio Luiz França Gomes, das secretarias de Trabalho, Emprego e Renda e dos Portos e Aeroportos, respectivamente, na manhã desta segunda-feira (8), no centro de São Paulo.

Também estiveram presentes no congresso cerca de 100 sindicalistas que formam a delegação paraense, liderada pelo sindicalista e ex-deputado estadual e secretário de Estado Zé Francisco.

O tema do evento foi “Democracia, Paz e Trabalho” e discutiu sobre a retomada da economia com a queda das taxas de juros e do retorno do Brasil ao cenário econômico internacional, além da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras para que direitos e conquistas sejam mantidos e ampliados.

De acordo com Zé Francisco, será realizada uma nova eleição para definir a nova diretoria executiva da UGT.

"Será um momento oportuno para a troca de informações e de ideias com companheiros de outros estados", salientou Afonso Sarmento, do Sindicato de Clubes do Pará, que conversou com as sindicalistas Ana Paula Condaque, da UGT Rio, e Luciana Helena, da UGT Brasil. O Congresso Nacional da UGT segue até amanhã, se encerrando com a eleição da executiva nacional.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)