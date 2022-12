Todo o efetivo da PM do DF será empregado na posse de Lula, afirma Ibaneis

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal será empregado no dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para garantir a segurança no evento. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (27), após uma reunião entre o gestor, o futuro ministro da Defesa, José Múcio, e o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para tratar sobre o assunto. As informações são do G1 Nacional.

Ibaneis afirmou ainda que o esquema também contará com policiais civis, que vão atuar infiltrados no meio do público. Segundo Flávio Dino, o roteiro da posse está mantido, apesar dos últimos acontecimentos na capital federal, em especial a prisão de um empresário paraense George Washington Sousa sob a suspeita de tentar explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília. Houve ainda a descoberta de artefatos explosivos no Distrito Federal e identificação de suspeitos de ajudarem George.

"Todas as pessoas que virão à posse participarão de um evento em paz e retornarão para os seus lares em paz. Não são pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira. Não espaço para isso no Brasil", declarou Flávio Dino.