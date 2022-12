Esquadrão antibomba da PF faz varredura em hotel em que Lula está hospedado

O esquadrão de bombas da Polícia Federal realizou, nesta segunda-feira (26), uma varredura no hotel em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado, em Brasília, após as ameaças terroristas durante o feriado do Natal. Com informações do Metrópoles.

Segundo o Metrópoles, os militares que estão no local informaram o comando está “atento” à integridade dos órgãos da administração federal, do Gabinete de Transição (CCBB) e de outros locais considerados “sensíveis” – entre esses, o acampamento bolsonarista em frente ao Quartel-General do Exército.

De acordo com interlocutores ligados a Lula, o presidente está a caminho de Brasília, saindo de São Paulo, e não tem agenda no CCBB nesta segunda.

Já a PMDF também reforçou o policiamento nos arredores do hotel, no Plano Piloto.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)