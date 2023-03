TJPA entrega medalha alusiva ao Dia Internacional da Mulher; veja quem são as agraciadas

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) presta homenagens, nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a mulheres reconhecidas por suas contribuições em diversas áreas de atuação. Ao todo, 30 personalidades do sexo feminino serão agraciadas com a Medalha Desembargadora Lydia Dias Fernandes, criada pelo Poder Judiciário.

As homenageadas são:

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS;

Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA;

Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA;

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES;

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA;

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO;

Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO;

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE;

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN;

Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA;

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA;

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS;

Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO;

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA;

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT;

Desembargadora DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Coordenadora do NUPEMEC/PA;

HANA GHASSAN TUMA, Vice-Governadora do Estado do Pará;

Conselheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará;

Desembargadora IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORREA BRAGA, Vice-Presidente do TRT/8ª Região;

Desembargadora MARIA ZUÍLA LIMA DUTRA, Corregedora Regional do TRT/8ª Região;

Juíza de Direito ANGELA ALICE ALVES TUMA, Diretora do Fórum Criminal;

Juíza de Direito MARINEZ CATARINA VON LOHRMANN CRUZ ARRAES, Diretora do Fórum Cível;

ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL, Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso do Estado do Pará;

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL, Subprocuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará;

LUCIANA NEVES GLUCK PAUL, Vice-Presidente OAB/PA;

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS, Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará;

ZÉLIA AMADOR DE DEUS, Professora Universitária e Militante dos Direitos da População Negra;

Cacica RAQUEL TUPINAMBÁ, Coordenadora do Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós;

SIDÁLIA SOUZA DO AMARAL, Servidora com o maior tempo de serviço no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A cerimônia de outorga da medalha começou por volta das 11h, no Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, localizado no Edifício-Sede do TJPA.