TJPA empossa novos dirigentes nesta segunda-feira (3)

Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) tomam posse nesta segunda-feira (3), em cerimônia realizada no prédio-sede da instituição, às 17h. O momento acontece no Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, localizado na avenida Almirante Barroso, nº 3.089, no bairro do Souza, com transmissão ao vivo pelo portal do TJPA. Após empossados, eles assumem as atividades para o biênio (2025-2027).

Parte da programação prevê também a realização de uma missa em ação de graças pelo novo corpo diretivo do judiciário paraense que será realizada às 9h da manhã na Igreja de Santo Alexandre, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

A nova gestão será liderada pelo desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que assumirá a presidência. O desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto ocupará a vice-presidência, enquanto a desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira será a corregedora-geral de Justiça.

Os demais desembargadores Pedro Pinheiro Sotero, Luana Henriques Santalices, Alex Pinheiro Centeno e José Torquato Araújo de Alencar foram eleitos para compor o Conselho da Magistratura, ao lado dos membros natos, como os titulares da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral de Justiça.

Conheça os novos dirigentes

No caso do próximo dirigente na presidência, o desembargador Roberto Moura, exerce atualmente a função de vice-presidente do Tribunal. Ele é formado em direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA), já atuou como promotor de justiça e delegado de polícia. Na magistratura, ingressou pela comarca de Marabá, sudeste paraense. Além das atividades judiciais, Roberto também exerceu funções eleitorais, como juiz titular e substituto em diversas zonas eleitorais, além do cargo de juiz auxiliar da presidência do TJPA.

O próximo vice-presidente, Luiz Neto, acumula experiência como membro do Conselho Seccional da OAB/PA, além de também ter participado da Comissão de Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente e integrar o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PA em dois períodos. Além de suas funções como desembargador, o vice-presidente eleito foi presidente da Comissão de Informática e da Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca e Revista.

A próxima corregedora-geral por sua vez, Maria Taveira, tomou posse como desembargadora em 2026, acumulando experiência em diversas comarcas, como as de São Domingos do Capim e Conceição do Araguaia. Ela também integrou o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), além de ser membro do Conselho da Magistratura, atuando à frente da Coordenadoria das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar (Cevid).