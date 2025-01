Carreira jurídica: concursos previstos em Tribunais do Norte têm salários de até R$ 39,7 mil

Uma série de novas seleções na área jurídica está prevista para 2025. Nos Tribunais, é possível que centenas de novas vagas sejam abertas, segundo sites especializados. Um dos concursos esperados é o do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), cujo edital está em fase de elaboração.

O órgão, que atende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal, já confirmou que o documento será lançado ainda no primeiro trimestre deste ano, com a previsão de 20 vagas imediatas.

Como a escolha da banca organizadora ainda será feita, não há informações sobre período de inscrições ou funções que terão oportunidades abertas, mas, atualmente, os cargos que estão vagos são de juiz substituto (95) e juiz federal (5).

E segundo o Portal da Transparência do TRF1, os salários ofertados para magistratura variam de R$ 35,8 mil a R$ 39,7 mil, sendo que o contratado pode receber adicionais de R$ 579,39 para auxílio-saúde, R$ 718,58 para auxílio-natalidade, R$ 1,17 mil para assistência pré-escolar e R$ 1,39 mil para auxílio-alimentação.

TJPA

No território paraense, a expectativa é de que em breve o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) lance seu edital, já que o concurso está autorizado e com comissão formada. A presidente da Corte, desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, anunciou que a oferta será de cerca de 30 vagas. Haverá ainda reserva para negros e pessoas com deficiência (PcD).

O salário inicial da carreira deve ser de R$ 34 mil, podendo chegar a R$ 39,7 mil, dependendo do cargo. Embora ainda não esteja divulgado, as vacâncias na carreira de magistratura são nos cargos de juiz de 2ª Entrância (142), juiz de 3ª Entrância (92), juiz substituto (77), juiz de 1ª Entrância (69), desembargador (30) e juiz de Direito (18).

Outros estados

No fim de dezembro, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) publicou o edital de seu concurso público, que oferta 26 vagas imediatas para o cargo de juiz substituto, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 35,8 mil, podendo chegar a R$ 39,7 mil, e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pela organização da seleção.

As inscrições estão abertas até as 16h do dia 4 de fevereiro de 2025 e podem ser feitas pelo site da FGV - conhecimento.fgv.br/concursos/tjam24 -, pagando taxa no valor de R$ 350. Para solicitar a isenção do valor, o candidato deve se enquadrar em uma das seguintes categorias: ser beneficiário do CadÚnico, doador de medula óssea, trabalhador de baixa renda ou desempregado, prestador de serviços à Justiça Eleitoral ou doador de sangue.

Outros Tribunais de Justiça que têm seleções previstas são os dos Estados do Acre (TJAC) e de Roraima (TJRR). O primeiro deve oferecer salários de R$ 34 mil a R$ 39,7 mil, enquanto o segundo deve ter remunerações de R$ 33,9 mil a R$ 38,7 mil. Em Roraima, há cargos vagas de juiz de Direito (39), desembargador (10) e juiz substituto (16).

Concurso públicos

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) - previsto

Vagas: 20

Salários: De R$ 35,8 mil a R$ 39,7 mil, mais adicionais

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) - previsto

Vagas: 30

Salários: De R$ 34 mil a R$ 39,7 mil

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) - edital publicado

Vagas: 26

Salários: De R$ 35,8 mil a R$ 39,7 mil

Inscrições: Até 4/2, neste site

Taxa: R$ 350