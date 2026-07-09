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Tebet e Marina reagem a críticas de Tarcísio sobre candidaturas em SP: 'Sou corintiana'

Estadão Conteúdo

As pré-candidatas ao Senado por São Paulo Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) rebateram as críticas feitas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre as candidaturas das ex-ministras, nascidas no Acre e em Mato Grosso do Sul, respectivamente.

"Sou corintiana, não flamenguista, e pago imposto em São Paulo há dez anos. Não precisei dar endereço alheio para me candidatar", disse Simone Tebet à CNN Brasil nesta quarta-feira, 8.

A fala fez referência direta a Tarcísio, que nasceu no Rio de Janeiro, torce para o Flamengo e transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo em 2022, ano em que foi eleito. Na época, ele declarou endereço em São José dos Campos, onde afirmou ter familiares residindo há mais de 20 anos. A mudança foi alvo de questionamento, mas a Justiça Eleitoral de São Paulo deferiu a candidatura.

Nesta quinta-feira, 9, durante agenda em Campinas, Marina Silva afirmou que o governador adota "dois pesos e duas medidas" e que suas falas denunciam mais a ele do que a ela e a companheira de chapa, Simone.

"É claramente uma pessoa que tem dois pesos e duas medidas. Ele acha que para ele vir fazer política aqui é natural, e para mim e a Simone, não. E eu acho que tem também uma atitude de preconceito contra as mulheres, de se acharem os donos do mundo. Nós podemos montar o nosso território, a nossa barraca, onde quisermos. As mulheres vão ser sempre vistas como estrangeiras, como 'devem ficar do lado de fora'", disse em entrevista ao g1 Campinas.

Em evento ao lado do também pré-candidato ao Senado por São Paulo Guilherme Derrite (PP), o governador paulista sugeriu na quarta-feira que a escolha de Simone e Marina por disputarem vagas no Estado se deve a chances de que não fossem eleitas em seus estados natais.

"Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram este Estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre, e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas, e pode ter certeza, não serão aqui também", afirmou Tarcísio.

Pesquisa Datafolha divulgada na segunda-feira, 6, mostrou que Marina e Tebet lideram a disputa ao Senado com 18% e 16% das intenções de voto, respectivamente. As ex-ministras estão à frente dos pré-candidatos apoiados por Tarcísio: o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), aparece com 11%, e Derrite tem 10%.

Marina exerce mandato de deputada federal por São Paulo desde 2022. Tebet disputa pela primeira vez um cargo eletivo no Estado.

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ELEIÇÕES 2026/SENADO/SP/PESQUISA/DATAFOLHA/TEBET/MARINA/TARCÍSIO/CRÍTICAS/REAÇÃO
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