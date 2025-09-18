TCMPA inaugura prédio anexo em Belém e homenageia parceiros institucionais

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) inaugurou o novo prédio anexo da sede em Belém, no bairro do Telégrafo, em Belém. Para a instituição o momento é considerado um marco que reforça a modernidade e a funcionalidade da instituição. A obra simboliza um novo tempo na história do Tribunal, oferecendo espaço adequado para servidores, gestores e autoridades.

O presidente do TCMPA, conselheiro Lúcio Vale , destacou a relevância do empreendimento para a instituição. “Aqui receberemos autoridades, realizaremos encontros, teremos nossa informática, núcleo de planejamento e a Escola de Contas. É um espaço de suma importância, que oferece melhores condições para os nossos servidores, que são o que o Tribunal mais valoriza”, afirmou Vale.

O vice-presidente, José Carlos Araújo, reforçou que o prédio vai além de uma construção física. “Ele deve oferecer um ambiente acolhedor para servidores, gestores, prefeitos, vereadores e secretários, permitindo que todos possam trabalhar com mais conforto e eficiência”, disse o conselheiro.

José Carlos também explicou que a estrutura foi pensada para diferentes públicos: “Mais do que um espaço físico, este prédio tem como objetivo proporcionar acolhimento a servidores, gestores e autoridades municipais, sempre com foco em reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população.”

Ele acrescentou ainda que o novo espaço reforça a missão social do Tribunal. “Nosso compromisso é estar próximo da população. Orientamos e fiscalizamos, mas também buscamos contribuir para que os recursos públicos cheguem de forma correta e eficiente. Este prédio é um reflexo dessa responsabilidade”, finalizou.

Honraria reconhece parceiros e instituições

Durante a cerimônia, o TCMPA também homenageou personalidades e instituições parceiras com a medalha criada em 2017, que reconhece contribuições para o fortalecimento do controle externo no estado. Entre os homenageados estavam o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, ressaltou a importância do reconhecimento à educação superior.

“Temos uma relação muito próxima com o TCM e já realizamos ações importantes, como no Marajó. Este reconhecimento vai além de mim: é um reconhecimento à universidade e ao papel que desempenha na sociedade.”

Ele completou:

“Acho que, até mais do que o Reitor, a universidade tem que se orgulhar de ser reconhecida como esse espaço importante para o diálogo e para que possamos avançar nessa área da educação. Eu acho que é um reconhecimento à educação, sobretudo à educação superior.”

A vice-governadora Hana Ghassan dividiu sua fala entre agradecimento e expectativa. “Sinto-me profundamente honrada em receber esta distinção e em representar os homenageados neste evento. O prédio é um marco para o estado, pois oferece melhores condições de trabalho e acolhimento de qualidade aos municípios”, afirmou.

Ela também enfatizou o significado de participar como homenageada:

“Participar dessa inauguração significa a consolidação de uma parceria que visa fortalecer a gestão pública do Pará e preparar o estado para os desafios do futuro.”

Também foram prestigiadas instituições nacionais. Entre elas, o Instituto Rui Barbosa , presidido por Edilberto Pontes , entidade voltada para estudos e capacitação de tribunais de contas no Brasil.

Pontes acompanhou a obra desde a construção e celebrou a homenagem recebida.

“Estive aqui quando o prédio estava em construção e pude ver o zelo de cada etapa. O TCM do Pará é modelo para os demais tribunais brasileiros em várias áreas, por exemplo, na educação. O trabalho que é desenvolvido aqui é muito importante. Vários tribunais vêm aprender com a experiência do TCM, como a atuação nos municípios da ilha de Marajó. Hoje receber esta medalha do tribunal é um reconhecimento que me deixa extremamente feliz”, destacou.