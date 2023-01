TCM-PA empossa novos dirigentes nesta sexta; veja currículos

Eleitos para o biênio 2023-2024, os novos dirigentes do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) tomarão posse nesta sexta-feira (27), a partir das 10h, no auditório Alacid Nunes, na sede da Corte, em Belém. Serão empossados os conselheiros Antonio José Guimarães como presidente, Lúcio Vale enquanto vice-presidente, José Carlos Araújo na Corregedoria e Sérgio Leão na Ouvidoria do órgão. Pela primeira vez, o TCM-PA terá posse para o cargo que ouvidor, que, desde a mudança legal, passou a compor a gestão por meio de eleição.

Autoridades participarão da cerimônia, que será comandada pela atual presidente da Corte de Contas, conselheira Mara Lúcia. Ela entregará o colar presidencial ao conselheiro Antonio José e transmitirá o cargo com o legado de um Tribunal mais próximo e atuante junto a sociedade e aos gestores municipais. O TCM-PA atua na fiscalização, julgamento das prestações de contas e orientação dos 144 municípios do Estado, para garantir a correta aplicação do dinheiro público municipal. A solenidade poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal do órgão no YouTube e pela Web Rádio da Corte de Contas.

Novos dirigentes

O conselheiro Antonio José Guimarães é natural de Belém, tem 70 anos e é formado em engenharia florestal pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Foi funcionário público federal do Ibama, onde atuou em vários cargos, como delegado estadual e presidente nacional do IBDF. Foi diretor do Ministério do Interior, secretário de Assistência Social do Ministério da Previdência, secretário parlamentar, assessor técnico do Senado Federal, secretário de Estado de Integração Regional e de Assuntos Institucionais do Pará. É conselheiro do TCM-PA desde 2012, onde está como vice-presidente no biênio 2021-2022 e diretor geral da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha.

Lúcio Vale é nascido em Manhuaçu (MG), tem 49 anos e é formado em administração de empresas pela UNIP, tendo se especializado em gestão pública pela Unama. Foi diretor geral da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e da Secretaria Municipal de Administração (Semad) de Belém. Foi eleito deputado federal três vezes (2007-2010, 2011-2014 e 2015-2018). Em 2018, foi eleito vice-governador do Estado do Pará. É conselheiro do TCM-PA desde abril de 2021.

Natural de Belém, o conselheiro José Carlos Araújo tem 63 anos, é formado em psicologia pela Ficom e pós-graduado em psicologia existencial humanista e fenomenologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Foi eleito vereador de Belém três vezes (91-92, 93-96, 97-98), e deputado estadual por duas vezes (99-2002 e 2003-2006). Foi professor da Unespa e da Ficom. O conselheiro já foi presidente, vice-presidente e corregedor do TCM-PA em outras gestões.

Sérgio Leão tem 73 anos, é natural de Fortaleza (CE) e formado em economia com especialização em planejamento do desenvolvimento. O conselheiro trabalhou na iniciativa privada e em diversos cargos do executivo, como secretário de Planejamento do Pará, secretário especial de Gestão, secretário especial do governo do Pará, secretário de Infraestrutura do Pará, entre outros. É conselheiro do TCM-PA desde 2014, onde foi presidente no biênio 2019-2020 e corregedor no biênio 2021-2022.