Tarcísio elogia PL e diz que Flávio Bolsonaro 'vai restabelecer a ordem'

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez nesta quinta-feira, 27, uma série de acenos públicos à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Durante sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em homenagem ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Tarcísio afirmou que o "zero um" de Jair Bolsonaro representa "o futuro presidente do Brasil" e terá um projeto "com responsabilidade fiscal e que vai restabelecer a ordem".

O chefe do Executivo paulista disse ter tido um "excelente papo sobre o Brasil hoje de manhã" com Flávio e sustentou que o senador será capaz de "unir todos num projeto convergente". Para Tarcísio, a eventual candidatura do filho do ex-presidente poderá agregar diferentes correntes da direita em torno de uma agenda comum.

"Vamos estar sempre juntos referindo-se ao PL nessa unidade, nessa clareza de propósito, com o representante do nosso presidente: o filho dele, nosso senador Flávio Bolsonaro. A pessoa que vai fazer a diferença", disse Tarcísio. "Um projeto que nos mostre caminho da responsabilidade fiscal, porque quem não cuida do dinheiro não cuida das pessoas."

'Orgulho de ser conservador'

Ao elogiar o PL, Tarcísio afirmou que o partido "construiu e soube traduzir um sentimento que estava lá na gaveta dos brasileiros" e que a legenda "conseguiu fazer o brasileiro ter orgulho de ser conservador". Segundo ele, a sigla "representa como ninguém o que é a direita brasileira".

Dirigindo-se diretamente a Valdemar, o governador afirmou que o dirigente está "construindo um movimento que vai colocar o País na direção certa". A fala foi acompanhada por aplausos de parlamentares e lideranças presentes no evento.

A solenidade reuniu, além de Tarcísio, Flávio e Valdemar, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), o senador Rogério Marinho (PL-RN), e deputado federal Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo - além de deputados estaduais e outras lideranças da direita.

