Tarcísio e Flávio tomam café da manhã em São Paulo em 'gesto público' de alinhamento político

O encontro, no Palácio dos Bandeirantes, conta ainda com a presença do senador Rogério Marinho (PL-RN)

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, reuniram-se nesta sexta-feira (27) na capital paulista. O encontro, no Palácio dos Bandeirantes, contou ainda com a presença do senador Rogério Marinho (PL-RN).

A agenda serviu como um "gesto público" de alinhamento político. A expectativa é de que o chefe do Executivo paulista reforce seu apoio ao projeto eleitoral de Flávio Bolsonaro em 2026.

Após a reunião, os três seguiram juntos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Lá, o presidente da Casa, André do Prado (PL-SP), promoveu uma homenagem ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Bastidores e Articulações na Alesp

Aliados avaliam que o evento serviu para que o chefe do Legislativo paulista demonstrasse sua força política a Tarcísio. A presença de Flávio Bolsonaro na Assembleia também é vista como um sinal de prestígio para André do Prado e Valdemar Costa Neto.

Anotações do senador indicam discussões com dirigentes do PL sobre a possibilidade de André do Prado ser indicado como vice na chapa de Tarcísio de Freitas.

Alinhamento Político e Escolha do Vice

O roteiro foi planejado para demonstrar o alinhamento entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Isso ocorre após o governador ser cobrado por bolsonaristas sobre uma suposta falta de apoio à pré-candidatura presidencial do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Recentemente, Tarcísio afirmou que "não existe esse negócio de direito do partido" na escolha do vice para sua chapa de reeleição. Essa declaração foi dada após Valdemar Costa Neto dizer que acredita ser um "direito" do PL reivindicar a vaga, considerando André do Prado um "ótimo nome".

Procurado, André do Prado não comentou a articulação em torno de seu nome. Ele reiterou que o evento na Alesp é uma homenagem a Valdemar e não tem relação com a chapa eleitoral.

Discussão sobre Vagas no Senado

Flávio Bolsonaro também expressou a intenção de ouvir a opinião de Tarcísio de Freitas sobre a vaga ao Senado em São Paulo. O entendimento é que caberá ao governador indicar um nome para a disputa.

O nome apontado para a vaga de Tarcísio é o do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança Pública. A segunda vaga deve ficar com o PL, na cota da família Bolsonaro, conforme acordo entre o pai e Tarcísio.

Flávio reforçou que decisões estratégicas sobre sua eventual candidatura sempre passam pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. "Não há decisão que eu tome que não passe por Jair Bolsonaro", afirmou.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO

Tarcísio

encontro
Política
