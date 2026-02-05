Capa Jornal Amazônia
Tarcísio diz que definição de vice será 'mais à frente' em conjunto com partidos aliados

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a definição do vice na chapa à reeleição ficará para um momento posterior e deverá ser tomada em consenso com os partidos que integram sua base de alianças.

Segundo Tarcísio, o Partido Liberal (PL) terá peso relevante na decisão. "Essa escolha será feita mais adiante e de forma conjunta. O PL é um partido superimportante para nós. Vamos apoiar o candidato do PL à Presidência da República, o que tem um significado grande", disse o governador, durante o lançamento de investimentos em habitação, nesta quarta-feira, 4.

O governador acrescentou que a expectativa é fortalecer com o eleitorado paulista a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto.

O atual vice, Felício Ramuth (PSD), e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, são cotados por Tarcísio para o posto. Kassab já declarou que se sentiria "privilegiado" caso fosse escolhido.

Além deles, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defende a indicação do deputado estadual André do Prado para a vaga de vice.

Questionado sobre a disputa interna, Tarcísio elogiou o atual vice e evitou antecipar a decisão. "Tenho hoje um vice excepcional, uma pessoa superpreparada. Precisamos ponderar isso com cuidado e, mais à frente, tomar uma decisão", afirmou.

