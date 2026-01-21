Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tarcísio adia visita a Bolsonaro na Papudinha por causa de compromissos em São Paulo

O governador de São Paulo havia afirmado que visitaria Bolsonaro após autorização do ministro Alexandre de Moraes

Estadão Conteúdo
fonte

Esse seria o primeiro encontro entre Tarcísio e o ex-presidente desde que Bolsonaro indicou Flávio como pré-candidato à Presidência, em dezembro (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), adiou a visita que faria na quinta-feira, 22, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, em Brasília.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado, Tarcísio pediu o adiamento a Bolsonaro por causa de compromissos em São Paulo. Uma nova data será agendada, afirmou a Secom.

VEJA MAIS 

image AtlasIntel: Lula segue na liderança em todos os cenários para presidente
Lula tem 48,8% das intenções de voto, alta de 0,7 ponto percentual em relação a dezembro de 2025

image Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza, diz Trump
Ainda segundo Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para o Conselho, terá um "grande papel" na entidade.

Antes do adiamento do encontro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse, em entrevista ao jornal O Globo, que Tarcísio ouviria do ex-presidente que "está fazendo um grande trabalho como governador", mas que as eleições presidenciais estão "descartadas" para ele. Segundo o senador, a visita seria de cunho pessoal.

O governador de São Paulo havia afirmado que visitaria Bolsonaro após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta à defesa do ex-presidente.

"Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, né? Sobretudo um grande amigo, uma pessoa que tem muita consideração", disse, após entrega habitacional em São José da Bela Vista (SP).

"Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa. Precisa sempre reforçar que ele vai sempre poder contar comigo", havia declarado.

Esse seria o primeiro encontro entre os dois desde que Bolsonaro indicou Flávio como pré-candidato à Presidência, em dezembro. A última visita do governador ao ex-presidente ocorreu em setembro, quando Bolsonaro ainda cumpria prisão domiciliar. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação no inquérito da trama golpista.

Como mostrou o Estadão, a transferência de Bolsonaro para a Papuda foi articulada pelo governador e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/TARCÍSIO/VISITA

adiamento
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Venezuela

Em Davos, Trump diz que EUA estão ajudando a Venezuela

Trump também disse que os Estados Unidos “farão mais dinheiro" no país após ação que retirou Nicolás Maduro do poder

21.01.26 11h55

Groenlândia

Em Davos, Trump diz que EUA são os únicos capazes de proteger a Groenlândia

Presidente participa do Fórum Econômico Mundial na Suíça em meio a pressões sobre território dinamarquês

21.01.26 11h23

Roseana Sarney recebe alta hospitalar após internação por pneumonia

21.01.26 11h17

Lula vence todos os adversários em 2º turno, mas distância para Flávio diminui, diz AtlasIntel

21.01.26 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda