Tarcísio adia visita a Bolsonaro na Papudinha por causa de compromissos em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), adiou a visita que faria na quinta-feira, 22, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, em Brasília.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado, Tarcísio pediu o adiamento a Bolsonaro por causa de compromissos em São Paulo. Uma nova data será agendada, afirmou a Secom.

Antes do adiamento do encontro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse, em entrevista ao jornal O Globo, que Tarcísio ouviria do ex-presidente que "está fazendo um grande trabalho como governador", mas que as eleições presidenciais estão "descartadas" para ele. Segundo o senador, a visita seria de cunho pessoal.

O governador de São Paulo havia afirmado que visitaria Bolsonaro após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta à defesa do ex-presidente.

"Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, né? Sobretudo um grande amigo, uma pessoa que tem muita consideração", disse, após entrega habitacional em São José da Bela Vista (SP).

"Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa. Precisa sempre reforçar que ele vai sempre poder contar comigo", havia declarado.

Esse seria o primeiro encontro entre os dois desde que Bolsonaro indicou Flávio como pré-candidato à Presidência, em dezembro. A última visita do governador ao ex-presidente ocorreu em setembro, quando Bolsonaro ainda cumpria prisão domiciliar. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação no inquérito da trama golpista.

Como mostrou o Estadão, a transferência de Bolsonaro para a Papuda foi articulada pelo governador e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).