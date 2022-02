Supremo aprova federações partidárias e muda negociações entre siglas

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, nesta quarta-feira, 9, a formação das federações partidárias. Os ministros formaram maioria ainda para a ampliação do prazo de registro das agremiações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), passando de 2 de abril para 31de maio. As informações são da Agência Estado.

O resultado do julgamento, aguardado por dirigentes partidários, pode definir as chances de as siglas destravarem negociações do tabuleiro eleitoral.

Agora, as legendas terão pouco menos de três meses para encerrar negociações e formar alianças.